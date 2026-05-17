Τραμπ: Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία - Νέα αινιγματική ανάρτηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Σάββατο (16/05) το Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν υπάξει σύντομα συμφωνία για επίτευξη ειρήνης.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν κάτι τέτοιο θα συμβεί σύντομα.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν

«Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.

Ο Τραμπ αργότερα παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα στην πλατφόρμα του «Truth Social» με τη φράση: «Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Η εικόνα, η οποία φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει τον Τραμπ να δείχνει με το δάχτυλο προς την κάμερα, περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία σε ταραγμένα νερά. Σε πολλά από τα σκάφη κυματίζουν ιρανικές σημαίες.

«Κόφτης» Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νωρίτερα την Παρασκευή ο Τραμπ έβαλε όριο 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για να προχωρήσει σε συμφωνία και να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η συγκεκριμένη δήλωση θεωρείται σημαντική μετατόπιση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου στο μέλλον.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από σύνοδο στην Κίνα, ο Τραμπ ανέφερε πως «τα 20 χρόνια είναι αρκετά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις.

Συνεχίζεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό αδιέξοδο, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να μην δείχνουν σημάδια υποχώρησης.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη φυσιολογική εμπορική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, απαιτώντας τα πλοία να περνούν από τα χωρικά του ύδατα και να πληρώνουν τέλη διέλευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν με περιορισμούς προς τα ιρανικά λιμάνια, δημιουργώντας μια κατάσταση αμοιβαίου αποκλεισμού.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες αδιέξοδο, χωρίς άμεση διέξοδο και με επιλογές που κυμαίνονται από δύσκολες έως επικίνδυνες.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και ΕΡΤ