Τραμπ: Το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ αν θέλει να διαπραγματευτεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να απευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Η δήλωση έρχεται ενόσω οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες.

Να επικοινωνήσει αν θέλει το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ

«Αν θέλουν να συζητήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Διαθέτουμε καλές, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» και ότι οι ΗΠΑ θα είναι οι νικήτριες.

«Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε να κάνουμε τώρα στο Ιράν είναι πολύ λογικοί, άλλοι όχι. Ελπίζω το Ιράν να φερθεί έξυπνα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιστροφή του Αραγτσί στο Πακιστάν

Η επιστροφή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν «δεν έχει καμία σχέση με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις», αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ μετά από συνομιλίες που είχε το Σαββατοκύριακο με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και άλλους αξιωματούχους σχετικά με ένα «εφαρμόσιμο πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Tasnim ανέφερε ότι επέστρεψε για να «συνεχίσει τις πρόσφατες διαβουλεύσεις του», αλλά «οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καμία σχέση με το πυρηνικό ζήτημα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι το Ιράν έκανε μια «προσφορά» με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Το Σάββατο, ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ, αφού ο Αραγτσί έφυγε από τη χώρα με προορισμό το Ομάν.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στις προπολεμικές συνθήκες, ανέφερε Ιρανός βουλευτής

Οι συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός βουλευτής, αναφερόμενος στους ισχύοντες ιρανικούς περιορισμούς στη ναυτιλία στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Δεν θα επαναφέρουμε σε καμία περίπτωση τα Στενά του Ορμούζ στην προηγούμενη κατάστασή τους, διότι αυτή είναι εντολή του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Αλί Νικζάντ, δεύτερος αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης ναυτικό αποκλεισμό στις 13 Απριλίου. Και οι δύο ενέργειες έχουν πλήξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, επηρεάζοντας χώρες, ιδίως σε ολόκληρη την Ασία.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ πριν από δύο εβδομάδες, αλλά δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεσολάβηση του Πακιστάν για μια εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία ξεκίνησε στις 8 Απριλίου και αργότερα παρατάθηκε επ' αόριστον από τον Τραμπ.

Συνομιλίες Τραμπ και Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Ταμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» και μίλησε «για την πρόδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Reuters