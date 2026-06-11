Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (11/6) πως οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στον να συνάψουν μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ», αναφέρει το Fars που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ανακοινώνοντας πως επίκειται η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social.

Άλλο ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τo Tasnim, διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. «Μέχρι το Ιράν να ανακοινώσει την ολοκλήρωση τυχόν συμφωνίας, οποιαδήποτε δήλωση του Τραμπ επί του θέματος αυτού θα πρέπει να θεωρείται ανάλογη των προηγούμενων δηλώσεών του», υπογράμμισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Δεδομένου ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακυρώνω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν απόψε.

Οι διαπραγματεύσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε όλες τις βασικές λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής της θα ανακοινωθούν σύντομα».

Με πληροφορίες από Reuters, AFP