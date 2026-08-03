Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας για «διπροσωπία» και υποστηρίζοντας ότι, ενώ ζητά συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, δημοσίως αρνείται πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι έχουν προγραμματιστεί νέες επαφές στο άμεσο μέλλον, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις της Τεχεράνης.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πλήρης παράδοση» του Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησής του ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ:

Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν συνάντηση — κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν» —, οι συνομιλίες ξεκινούν, με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, και δηλώνουν, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν διεξάγουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα, και ότι ασχολούνται αποκλειστικά με το «Ομάν».

Στη συνέχεια, συνεχίζουν με τις συνηθισμένες αλαζονικές δηλώσεις τους, λέγοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα ελέγχεται αυστηρά από αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχεται ήδη πλήρως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον «αποκλεισμό» μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το «Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών»!

Τίποτα δεν περνάει προς το Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή πλήρης παράδοση. Είτε το θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει εδώ και δεκαετίες.

Είναι πολύ απλό: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Τι αναφέρει το Ιράν

Νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν με στόχο την επίτευξη μιας «συμφωνίας κατανόησης» για τη δημιουργία μιας προσωρινής θαλάσσιας οδού στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ότι νέες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα ξεκινούσαν τη Δευτέρα και ότι ο ίδιος ανέστειλε «μαζικά» στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας, ώστε να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιοι θα συμμετείχαν στις συνομιλίες. Η Τεχεράνη, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν σχεδιάζει να το πράξει.

Με πληροφορίες από BBC