Τραμπ: «Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει πλήρη καταστροφή αν επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με την «πλήρη εξάλειψη», εάν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, που έχει παρουσιάσει ο ίδιος.

«Πλήρης εξάλειψη!» απάντησε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε γραπτό μήνυμα προς τον δημοσιογράφο του CNN, Τζέικ Τάπερ, όταν ρωτήθηκε το Σάββατο, τι θα συμβεί, σε περίπτωση που η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Σε ερώτηση για το εάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει το σχέδιό του για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και το ευρύτερο όραμά του για την περιοχή, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, ο Μπίμπι συμφωνεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρότασή του θα οδηγήσει σε συμφωνία, δηλώνοντας πως εργάζεται εντατικά για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της.

Τραμπ: Πώς έπεισε τον Νετανιάχου για το σχέδιό του

Οι συνομιλίες Τραμπ και Νετανιάχου αυξάνονται από την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιό του για τη Γάζα. «Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Ήταν σύμφωνος με αυτό», φανέρωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να το δεχτείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι καλά». Το Axios επισημαίνει πως αυτό αποτελεί μια σημαντική πτυχή της συνάντησης καθώς τα δημόσια μηνύματα του Τραμπ και η διπλωματία στο παρασκήνιο την Παρασκευή έφεραν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε, ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε τη γραμμή αρχικής αποχώρησης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει πλέον επίσημη απάντηση από τη Χαμάς.

Αν η οργάνωση συμφωνήσει, τόνισε ο Τραμπ, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ και θα ξεκινήσει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε στη γραμμή αρχικής αποχώρησης, την οποία έχουμε κοινοποιήσει στη Χαμάς. Όταν η Χαμάς το αποδεχθεί, η εκεχειρία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, που θα μας φέρει πιο κοντά στο τέλος αυτής της τραγωδίας 3.000 ετών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και... μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις»

Οι πιέσεις του Τραμπ στη Χαμάς είναι καθημερινές. Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ξεκαθάρισε, πως «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.



Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε το μήνυμα: «Δεν θα ανεχτώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα έθετε ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση». Παράλληλα, προτρέπει τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας με τελεσίγραφο ότι διαφορετικά «όλα θα χαθούν».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία», παρόλο που στη Γάζα φέρονται να σκοτώθηκαν δεκάδες ακόμη άτομα από επιδρομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το κάλεσμα του Τραμπ.