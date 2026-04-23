Τραμπ: Η επίσκεψη Καρόλου «θα βοηθήσει» στη βελτίωση των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επικείμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί «σίγουρα» να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο BBC, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων, χαρακτηρίζοντας τον Κάρολο «εξαιρετικό άνθρωπο» και «γενναίο».

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναμένεται να πραγματοποιήσουν τετραήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τη Δευτέρα, κατά την οποία θα συναντηθούν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα έχει ιδιωτική συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

Μετά την παραμονή τους στην Ουάσιγκτον, το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και τις Βερμούδες, πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να «ανακάμψει» πολιτικά μόνο αν αλλάξει στάση στο μεταναστευτικό και ενισχύσει την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν εμφανίσει εντάσεις, μεταξύ άλλων λόγω της στάσης του Λονδίνου στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για το επίπεδο στήριξης των συμμάχων, ενώ ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί σε ευρύτερη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν είχε ανάγκη τη στήριξη των συμμάχων, αλλά ήθελε να διαπιστώσει αν θα ανταποκριθούν, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές εκκλήσεις του ως «δοκιμή». Παράλληλα, υπερασπίστηκε πρόσφατες δηλώσεις του για το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στάση του συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας.

Με πληροφορίες από BBC