Τραμπ: «Η ειρήνη στη Γάζα είναι πολύ κοντά» - Ετοιμάζει επίσκεψη στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κοντά», ανακοινώνοντας πως ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα φαίνεται να βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

«Είναι πολύ κοντά, πάνε εξαιρετικά καλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εντός ημερών θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία. «Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να γίνει».

Οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Αμερικανοί, Καταριανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετέχουν στον τρίτο γύρο των έμμεσων συνομιλιών Ισραήλ – Χαμάς στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», σημειώνοντας ωστόσο ότι «απομένει ακόμη δουλειά».

Η Χαμάς ζητά διεθνείς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τους βομβαρδισμούς μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ζήτημα που παραμένει ο βασικός όρος της οργάνωσης.

Το σχέδιο Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατούμενους, ενώ στη Λωρίδα θα εγκατασταθεί διεθνής μεταβατική αρχή υπό αμερικανική εποπτεία.

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα αυξηθεί άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο λιμός που πλήττει τμήματα της Γάζας, ενώ προβλέπονται και κονδύλια για ανοικοδόμηση.

Οι αντιδράσεις

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξη», αν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα τονίσει πως ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα — θέση που έρχεται σε αντίθεση με την αμερικανική πρόταση.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει δεχτεί μέρος του σχεδίου, ωστόσο απορρίπτει πλήρη αφοπλισμό. Το Κάιρο φιλοξενεί και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως την Ισλαμική Τζιχάντ, που προσπαθούν να διαμορφώσουν κοινό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα, παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, πάνω από 67.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 170.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου το 2023.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται αποφασισμένος να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που θα τερματίσει τον πόλεμο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είτε θα υπάρξει ειρήνη τώρα, είτε η Χαμάς θα αντιμετωπίσει ολοκληρωτική εξάλειψη».

Με πληροφορίες από Guardian