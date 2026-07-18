Τραμπ: Χαλαρώνει την προστασία απειλούμενων ειδών και επιτρέπει τη θανάτωσή τους υπό προϋποθέσεις

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του αμερικανικού Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη, περιορίζοντας την προστασία που απολαμβάνουν ζώα και φυτά τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, ορισμένα είδη που χαρακτηρίζονται ως «απειλούμενα» δεν θα έχουν, πλέον, αυτόματα το ίδιο αυστηρό προστατευτικό πλαίσιο με τα είδη που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Washington Post, «για είδη που ενδέχεται να χαρακτηριστούν στο μέλλον ως απειλούμενα, όπως ο θαλάσσιος ελέφαντας της Φλόριντα ή το πυγμαίο κουνέλι, δεν θα ισχύει αυτομάτως η γενική απαγόρευση θανάτωσης, παγίδευσης ή παρενόχλησής τους. Αντίθετα, η προστασία τους θα εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε είδος».

The Trump Administration change limits the reach of the 50-year-old Endangered Species Act, which is credited with helping to save the bald eagle, California condor and numerous other animals and plants from extinction. https://t.co/f2A1cwPhP9 — NBC News (@NBCNews) July 11, 2026

Τραμπ: Ποια είδη αφορά η αλλαγή

Η αλλαγή αφορά μόνο είδη που θα ενταχθούν στο σχετικό καθεστώς προστασίας από εδώ και πέρα. Όσα έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως απειλούμενα εξακολουθούν να προστατεύονται από τους υφιστάμενους κανόνες.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε και δεύτερη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής θα είναι πλέον υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη το οικονομικό κόστος όταν χαρακτηρίζει μια περιοχή ως «κρίσιμο βιότοπο» για την προστασία ενός είδους. Μέχρι σήμερα η εξέταση αυτών των οικονομικών επιπτώσεων ήταν προαιρετική.

Οι δύο αποφάσεις εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη, ο οποίος ισχύει από το 1973, όπως περιγράφει σχετικά η Washington Post.

Τον Μάρτιο η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε -ήδη- αποφασίσει ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Μεξικού δεν θα υποχρεώνονται πλέον να τηρούν ορισμένες προβλέψεις του νόμου, ενώ την περασμένη εβδομάδα κατήργησε έναν κανόνα δεκαετιών που θεωρούσε την καταστροφή φυσικών οικοτόπων ως μορφή βλάβης για τα προστατευόμενα είδη.

The Trump administration has announced a change to the language of the Endangered Species Act that environmental groups are concerned will open protected habitats to development.



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Απαραίτητες οι αλλαγές για την κυβέρνηση Τραμπ

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες ώστε να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ για ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις και εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με την ερμηνεία που θεωρεί ορθή η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι επί χρόνια ο νόμος χρησιμοποιούνταν για να εμποδίζει σχεδόν κάθε νέο επενδυτικό έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και υπονομεύοντας, όπως είπε, την εθνική ασφάλεια.

Αντίθετα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για σοβαρή αποδυνάμωση των προστατευτικών μηχανισμών.

Ο δικηγόρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Earthjustice, Κλέι Σάμφορντ, χαρακτήρισε τις νέες ρυθμίσεις «κακές τόσο για τα απειλούμενα είδη όσο και για τους φυσικούς οικοτόπους».

Όπως ανέφερε, η υποχρεωτική συνεκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό σημαντικών περιοχών από το καθεστώς προστασίας, όπως θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση του απειλούμενου κόκκινου μελιτοφάγου της Χαβάης ('I‘iwi), όπου κτηνοτρόφοι αντιδρούν στον χαρακτηρισμό των εκτάσεών τους ως κρίσιμου βιότοπου.

Με πληροφορίες από Washington Post

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