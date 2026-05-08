Τραμπ για UFO: «Ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο δ***λο συμβαίνει»

Τη δημοσιοποίηση των νέων αρχείων για τα UFOs και τα UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena) από το Πεντάγωνο, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να διαθέσει κυβερνητικά αρχεία που αφορούν εξωγήινη ζωή, μη ταυτοποιημένα εναέρια φαινόμενα και μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα», αναφέρει αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια σχολιάζει την «αποτυχία» των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία και δηλώνει χαρακτηριστικά πως τώρα είναι στο χέρι του κόσμου να καταλάβει τι στο καλό συμβαίνει.

«Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ***ΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και απολαύστε το! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Η ανάρτηση στο Truth Social

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Άμυνας έχει δημοσιοποιήσει την πρώτη δέσμη αρχείων σχετικά με τα UFO/UAP, ώστε το κοινό να τα εξετάσει και να τα μελετήσει. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να διαθέσει κυβερνητικά αρχεία που αφορούν εξωγήινη ζωή, μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα και μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ***ΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και απολαύστε το! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και γραμματοσειρές τύπου γραφομηχανής. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει 162 έγγραφα, μεταξύ των οποίων διπλωματικά τηλεγραφήματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρχεία του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της NASA από επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Σε ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός χειριστή drone στο FBI, ο οποίος ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε στον ουρανό ένα μακρόστενο φωτεινό αντικείμενο που εξέπεμπε τόσο έντονο φως, ώστε μπορούσε να διακρίνει διαφορετικές λωρίδες μέσα στη φωτεινότητά του. Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της αποστολής Apollo 17 της NASA το 1972, στην οποία εμφανίζονται τρεις φωτεινές κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή εκτίμηση για τη φύση του φαινομένου, αν και προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «φυσικό αντικείμενο».