Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους, ήταν σαν νεκρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για το τέλος της εκπομπής «The Late Show», ασκώντας σκληρή κριτική στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τέλος της, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή είχε ξεπεράσει κατά πολύ τη «φυσική της διάρκεια», αφήνοντας αιχμές για την ποιότητα και την απήχησή της.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Κόλμπερτ ανεπαρκή ως παρουσιαστή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και ένας τυχαίος άνθρωπος από τον δρόμο θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα.

Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό»

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους με το CBS. Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία αντιπαράθεσης με τον Κόλμπερτ και άλλους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών, τους οποίους κατηγορεί ότι τον σατιρίζουν συστηματικά και ότι εκφράζουν πολιτική μεροληψία εις βάρος του.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του εντάσσονται σε αυτή τη διαρκή σύγκρουση με μέρος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.



Το τέλος της εκπομπής είχε ήδη ανακοινωθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, με το CBS να αποδίδει την απόφαση σε οικονομικούς λόγους.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη διακοπή της συνδέθηκε και με ευρύτερες εξελίξεις στον όμιλο Paramount, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες και συγχωνεύσεις.