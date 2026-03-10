Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Είναι τιμή μου να τα κρατήσω ανοιχτά για την Κίνα και άλλες χώρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι θα ήταν «τιμή» να το πράξει, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει άλλες χώρες που εξαρτώνται από αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε με δημοσιογράφους στη Φλόριντα τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε για το παγκόσμιο ενεργειακό αδιέξοδο, το οποίο έχει διαταραχθεί εν μέσω των αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πλάτος περίπου 34 χλμ στο στενότερο σημείο του, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και μεταφέρουν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας το έναν στόχο υψηλής αξίας όταν ξεσπάει σύγκρουση στην περιοχή.

«Βοηθάμε πραγματικά την Κίνα και άλλες χώρες, επειδή αντλούν μεγάλο μέρος της ενέργειας τους από τα Στενά», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα. Είναι τιμή μου να το κάνω».

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτό το μήνα. Ενώ προωθούσε τη νέα ενεργειακή συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι η Κίνα προμηθεύεται το πετρέλαιο της μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Θέλω να πω, το κάνουμε αυτό για άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Κίνα», είπε. «Προμηθεύονται μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους μέσω των στενών».

«Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και την Κίνα», πρόσθεσε. «Θα πάω εκεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και προστατεύουμε τον κόσμο από αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι τρελοί, και με μεγάλη επιτυχία, θα προσθέσω».

Άρση κυρώσεων σχετικές με το πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ θα άρουν επίσης όλες τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο σε ορισμένες χώρες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τραμπ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εμφανίστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση και δεσμεύτηκε ότι «δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου».

Αργότερα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη θέση του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή του πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ επίθεση από ό,τι μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα κάνουν πρακτικά αδύνατη την ανασυγκρότηση του Ιράν ως έθνους - Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα βασιλέψουν πάνω τους - Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μην συμβεί αυτό!», έγραψε.

«Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλα τα έθνη που χρησιμοποιούν εντατικά τα Στενά του Ορμούζ. Ελπίζουμε ότι αυτή η χειρονομία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Με πληροφορίες από Fox News




