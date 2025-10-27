Τραμπ για Πούτιν: «Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ ως «ακατάλληλη», εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον «μοναδικό» πύραυλο κρουζ Burevestnik, ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές - τον οποίο το Κρεμλίνο περιέγραψε ως μέρος των προσπαθειών του να «διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα από δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One σχετικά με τη ρωσική δοκιμή, ο Τραμπ απάντησε ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πυρηνικό υποβρύχιο «ακριβώς έξω από τις ρωσικές ακτές», το οποίο δεν χρειάζεται να ταξιδέψει τόσο μακριά. «Κάνουμε δοκιμές πυραύλων όλη την ώρα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μία ημέρα νωρίτερα, φορώντας στρατιωτική στολή σε συνάντηση με ανώτατους Ρώσους στρατηγούς, ο Πούτιν εξήρε το νέο όπλο:

«Πρόκειται πραγματικά για ένα μοναδικό όπλο, που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει», δήλωσε, δίνοντας εντολή να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την κατασκευή των υποδομών που θα επιτρέψουν την ένταξή του στον στρατό.

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με τον πύραυλο να διανύει περίπου 14.000 χλμ μέσα σε 15 ώρες.

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η Μόσχα είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για τη δοκιμή.

Ο Πούτιν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τον «αήττητο» Burevestnik το 2018, ισχυριζόμενος ότι έχει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. «Κανείς δεν ήθελε να μας ακούσει. Οπότε ακούστε μας τώρα», είχε πει τότε.

Το σύστημα είχε απασχολήσει ξανά τα διεθνή μέσα το 2019, όταν μια αποτυχημένη δοκιμή στην Αρκτική προκάλεσε έκρηξη που σκότωσε τουλάχιστον πέντε επιστήμονες.

Παρά τις πομπώδεις δηλώσεις του Πούτιν, ειδικοί αμφισβητούν την «αήττητη» φύση του πυραύλου.

Η συγκυρία της δοκιμής του Burevestnik θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπίπτει με την έντονη πυρηνική ρητορική του Κρεμλίνου και τη διακοπή των συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν επέβλεψε ασκήσεις των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, οι οποίες περιλάμβαναν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων, ενώ προειδοποίησε για μια «πολύ σοβαρή, αν όχι συντριπτική, απάντηση» σε περίπτωση που η Ουκρανία πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια με δυτικά όπλα.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση παρουσίασε τις ασκήσεις ως προειδοποίηση προς τη Δύση.

Οι σχέσεις Πούτιν - Τραμπ υπέστησαν σοβαρό πλήγμα μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση των ΗΠΑ για κυρώσεις εναντίον δύο από τους μεγαλύτερους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς και περίπου τριάντα θυγατρικών τους - μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια.

Η δυσαρέσκεια της Ρωσίας προς την Ουάσιγκτον φάνηκε επίσης σε συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος είπε ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία “έχει αλλάξει ριζικά”.

Σε συνέντευξή του σε Ούγγρο δημοσιογράφο, ο Λαβρόφ επέκρινε την πρόταση του Τραμπ να παγώσουν τα μέτωπα και να συμφωνηθεί εκεχειρία - μια ιδέα που η Μόσχα έχει απορρίψει.

Με πληροφορίες από Guardian