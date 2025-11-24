Τραμπ για Ουκρανία: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ίσως καταγράφουν ουσιαστική πρόοδο. Σε ένα μήνυμα γεμάτο υπαινιγμούς, ο Τραμπ διερωτήθηκε αν «είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες, προσθέτοντας πως «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», πριν καταλήξει με το γνώριμο: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, καθώς ΗΠΑ, Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου ειρήνης που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο. Οι επαφές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ευρωπαϊκές προτάσεις να επιχειρούν να εξισορροπήσουν τα σημεία του αμερικανικού σχεδίου που θεωρήθηκαν ευνοϊκά προς τη Μόσχα.

Τι πραγματικά συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Πού οδηγεί το νέο πλαίσιο ειρήνης

Οι επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες έχουν μπει σε κρίσιμη φάση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «ανανεωμένου και βελτιωμένου» πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Γενεύη, όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες, Ουάσιγκτον και Κίεβο δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, αν και παραμένουν ανοιχτά τα δυσκολότερα ζητήματα.

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο, 28 σημείων, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά κοντά στις ρωσικές θέσεις. Μετά τις αντιδράσεις, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εργάζονται πλέον πάνω σε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο συζητείται παράλληλα με τις ευρωπαϊκές προτάσεις για μια ισορροπημένη συμφωνία που «δεν θα υπονομεύει την ουκρανική κυριαρχία».

Η ουκρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία λύση που θα νομιμοποιεί τον ρωσικό έλεγχο των κατεχόμενων εδαφών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει πως «οι συμβιβασμοί δεν μπορεί να οδηγούν σε αδυναμία», ενώ το Κίεβο ζητά σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας και συνεχίζει να διατηρεί ανοιχτή την ευρωατλαντική προοπτική του.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, που απαίτησαν να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις, προωθούν ένα πλαίσιο όπου οι εδαφικές διαπραγματεύσεις θα γίνουν μόνο αφού υπάρξει κατάπαυση του πυρός, ενώ απορρίπτουν περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και δεν αποκλείουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, επιμένουν πως τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Ανοιχτά παραμένουν τα κεντρικά αγκάθια:

– οι ρωσικές απαιτήσεις για «πάγωμα» συνόρων,

– οι αμερικανικές προτάσεις για περιορισμό του ουκρανικού στρατού,

– η μερική ή πλήρης άρση κυρώσεων προς τη Ρωσία,

– και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα αναλάβουν ΗΠΑ και Ε.Ε.

Η Ουάσιγκτον επιθυμεί γρήγορη πρόοδο, ενώ η Μόσχα σε δηλώσεις της περιμένει «επίσημη ενημέρωση» για το περιεχόμενο του νέου κειμένου. Στο ευρωπαϊκό στρατόπεδο, η συζήτηση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία θα εντάσσεται στο πλαίσιο ασφαλείας της ηπείρου, χωρίς να παρακάμπτεται ο ρόλος της Ένωσης.