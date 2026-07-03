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Τραμπ για ΝΑΤΟ: «Είναι γελοίο οι ΗΠΑ να συνεχίζουν αυτή τη μονόπλευρη σχέση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη συμμαχία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ήταν εκεί για εμάς!»

The LiFO team
The LiFO team
ΝΑΤΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «γελοίο» οι ΗΠΑ να συνεχίζουν τη «μονόπλευρη» σχέση τους με το ΝΑΤΟ, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social: «Δεν ήταν εκεί για εμάς!!!», προσθέτοντας ότι η σχέση της Ουάσινγκτον με το ΝΑΤΟ «δεν είναι αμοιβαία».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν.

Επιμένει επίσης ότι επιθυμεί η Ευρώπη να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη δική της άμυνα, ενώ η Ουάσινγκτον έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις δεσμεύσεις της.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social συμπεριέλαβε ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα από τα άλλα κράτη-μέλη που παρουσιάζονται.

Υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε σύνοδο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία θα συμμετάσχουν και τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας, θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η Συμμαχία, που ιδρύθηκε το 1949, εξελίχθηκε σε μια αμυντική δύναμη υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία αποδίδεται η διατήρηση της σταθερότητας στην Ευρώπη, η ανάσχεση της Σοβιετικής Ένωσης και η εδραίωση της Ουάσινγκτον ως παγκόσμιας δύναμης για πολλές δεκαετίες.

Με πληροφορίες από euronews.com

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