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Τραμπ για Μελόνι: «Με ικέτευσε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της» - Η αντίδραση της πρωθυπουργού

«Ήθελε πάρα πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν θα την έβγαζα, αλλά τη λυπήθηκα», δήλωσε ο Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΕΛΟΝΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Τζιόρτζια Μελόνι κατευθύνονται προς τη συνεδρίαση στο ξενοδοχείο Royal, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, στις 16 Ιουνίου 2026 / Φωτ.: EPA/YOAN VALAT
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7

«Πιθανότατα είναι χαρούμενη που της μίλησα. Δεν ήταν απαραίτητο να της μιλήσω», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι La7, σε μια σύντομη συνέντευξη, αφού ο ίδιος ρώτησε τον δημοσιογράφο για την πρωθυπουργό της Ιταλίας. «Με ικέτεψε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Ήθελε πάρα πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την έβγαζα, αλλά τη λυπήθηκα», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το La7.

Η απάντηση της Μελόνι στον Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι κατηγόρησε τον Τραμπ, ότι επινόησε αυτή την ιστορία.

Όπως δήλωσε «έμεινε έκπληκτη» από τα σχόλιά του, τα οποία ήταν «εντελώς ψευδή», ενώ τον κατηγόρησε και πως δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό προς τους αντιπάλους της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς και παραδοσιακούς συμμάχους. 

«Λοιπόν, ορισμένα πράγματα αξίζουν μια άμεση απάντηση.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς ψευδείς, ειλικρινά είμαι άφωνη, δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι στους συμμάχους του, δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μπορώ μόνο να πω ότι λυπάμαι που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, απέναντι σε ηγεσίες στις οποίες, αντίθετα, δείχνει πολύ πιο επιεικής, ωστόσο, ένα πράγμα πρέπει να το θυμάται: Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η τελευταία αυτή αντιπαράθεση σηματοδοτεί «μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων», σχολιάζει το πρακτορείο Reuters, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις ενδείξεις, ότι είχαν καταφέρει να εξομαλύνουν τη σχέση τους, η οποία είχε δοκιμαστεί νωρίτερα φέτος εξαιτίας των διαφωνιών για τον πόλεμο με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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