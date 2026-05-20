Τραμπ για Κούβα: «Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Αυτό το μέρος καταρρέει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή» τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην προέδρου, Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχτεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδερφό του, Φιντέλ, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Ραούλ Κάστρο

Το κατηγορητήριο κατά του Κάστρο, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι στις 23 Απριλίου, τον κατηγορεί για μία πράξη συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις ανθρωποκτονίες και δύο πράξεις καταστροφής αεροσκαφών, όπως προκύπτει από τα δικαστικά αρχεία.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης πέντε ακόμη άτομα ως συγκατηγορούμενοι.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με περιστατικό του 1996, όταν κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη που χειρίζονταν Κουβανοί εξόριστοι, δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, σε εκδήλωση στο κέντρο του Μαϊάμι προς τιμήν των θυμάτων του περιστατικού.

«Το μήνυμά μου σήμερα είναι ξεκάθαρο: οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνούν και δεν θα ξεχάσουν τους πολίτες τους», δήλωσε ο Μπλανς, αποσπώντας χειροκροτήματα από συγκεντρωμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και Κουβανοαμερικανούς.