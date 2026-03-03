Τραμπ για Ιράν: «Υπήρξε άλλη επίθεση σήμερα κατά της νέας ηγεσίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του εν μέσω της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «σχεδόν όλα έχουν εξουδετερωθεί» όσον αφορά τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν έχουν ναυτικό. Έχει εξουδετερωθεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει εξουδετερωθεί. Δεν έχουν σύστημα ανίχνευσης αέρα, κι αυτό έχει εξουδετερωθεί. Τα ραντάρ τους έχουν εξουδετερωθεί. Σχεδόν τα πάντα έχουν εξουδετερωθεί», είπε ο πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Πρόσθεσε ότι οι νέες επιθέσεις είχαν στόχο μια άλλη ομάδα Ιρανών ηγετών και ότι η επίδραση φαίνεται «αρκετά σημαντική». «Υπήρξε άλλη επίθεση σήμερα κατά της νέας ηγεσίας, και φαίνεται ότι ήταν αρκετά σημαντική», είπε από το Oval Office. «Χτυπιούνται πολύ σκληρά».

Ο Τραμπ δεν προσδιόρισε ποιοι ακριβώς ηγέτες του Ιράν ήταν στόχος ούτε πόσοι σκοτώθηκαν. Οι νέες επιθέσεις ακολούθησαν σύμφωνα με πληροφορίες μια αρχική εκτόξευση πυραύλων το Σαββατοκύριακο, που σκότωσε 49 Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ήταν έτοιμοι να επιτεθούν... το ένιωθα έντονα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι οι σχεδιασμοί του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν τον ώθησαν να χτυπήσει πρώτος, λέγοντας ότι ίσως είχε «αναγκάσει το Ισραήλ να κινηθεί» αντί για το αντίθετο. «Ήταν έτοιμοι να επιτεθούν αν δεν το κάναμε εμείς, θα επιτίθονταν πρώτοι», είπε για το Ιράν. «Το ένιωθα έντονα».

«Αν μη τι άλλο, ίσως έχω αναγκάσει το Ισραήλ να δράσει, αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο και εμείς ήμασταν έτοιμοι, και είχαμε ένα πολύ, πολύ ισχυρό αποτέλεσμα, γιατί σχεδόν όλα όσα έχουν έχουν εξουδετερωθεί. Τώρα ο αριθμός των πυραύλων τους μειώνεται δραματικά», πρόσθεσε.

Εχθές ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε υπονοήσει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να χτυπήσει το Ιράν επειδή οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να δράσει μονομερώς.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν αν αναλάβει κάποιος «ίσως εξίσου κακός με τον προηγούμενο». «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θέλουμε να συμβεί», είπε. «Θα θέλαμε να δούμε κάποιον να επιστρέφει την εξουσία στον λαό και θα δούμε τι θα γίνει».

Αναφορικά με τους υποψηφίους που εξετάζονται για την ηγεσία, ο Τραμπ σημείωσε ότι κάποιοι είναι νεκροί και πρόσθεσε: «Σύντομα δεν θα ξέρουμε κανέναν».

«Μου φαίνεται ότι κάποιος από μέσα θα ήταν ίσως πιο κατάλληλος», πρότεινε. «Αν υπάρχει τέτοιο άτομο, εμείς έχουμε τέτοια άτομα… πιο μετριοπαθή».

Με πληροφορίες από CNN