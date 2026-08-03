Τραμπ για Ιράν: «Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «μια τελευταία ευκαιρία» να «υπογράψει μια καλή συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν αφού για άλλη μία φορά ανέβαλε τις στρατιωτικές επιθέσεις και ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, έπειτα από πιέσεις των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

«Με κάλεσαν πολλές χώρες. Όλες ήθελαν να δώσουν σε αυτή την υπόθεση μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε τι διαφορετικό υπάρχει αυτή τη φορά, αφού και στο παρελθόν έχει ακυρώσει επιθέσεις κατά του Ιράν, ο ίδιος απάντησε: «Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει σκληρή στρατιωτική δράση αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα προχωρήσουν γρήγορα και εκτίμησε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν πλήρως έως την Τρίτη, κάτι που χαρακτήρισε «πρώτη φάση» μιας συμφωνίας.

«Δεν είναι τόσο περίπλοκο», ανέφερε ο Τραμπ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του στην προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί μήνες.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή τη διακοπή της ανάπτυξης πυρηνικών δυνατοτήτων. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι αυτό «θα χρειαστεί λίγο χρόνο».

Οι δύο αυτοί στόχοι — η επίτευξη συμφωνίας και η απομάκρυνση του πυρηνικού κινδύνου — περιλαμβάνονταν και στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο.

«Η ηγεσία του Ιράν είναι απίστευτα διπρόσωπη»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία της «διπρόσωπη» καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει, ωστόσο η Τεχεράνη το διαψεύδει.

Επιπλέον, ο Τραμπ τόνισε για ακόμη μια φορά πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ:

Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν συνάντηση — κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν» —, οι συνομιλίες ξεκινούν, με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, και δηλώνουν, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν διεξάγουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα, και ότι ασχολούνται αποκλειστικά με το «Ομάν».

Στη συνέχεια, συνεχίζουν με τις συνηθισμένες αλαζονικές δηλώσεις τους, λέγοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα ελέγχεται αυστηρά από αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχεται ήδη πλήρως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον «αποκλεισμό» μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το «Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών»!

Τίποτα δεν περνάει προς το Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή πλήρης παράδοση. Είτε το θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει εδώ και δεκαετίες.

Είναι πολύ απλό: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ