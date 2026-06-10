Τραμπ για Ιράν: «Θα τους ξαναχτυπήσουμε σκληρά σήμερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ξανά το Ιράν, μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ήδη εύθραυστες διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το Ιράν πρέπει να «υπογράψει τη συμφωνία» και προειδοποιώντας πως θα συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη.

Οι αμερικανικές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το πλήγμα αποδόθηκε στο Ιράν, αν και οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι ενεργοποίησε την αεράμυνά του για να αναχαιτίσει εισερχόμενες απειλές. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι σχεδόν όλα τα βλήματα και τα drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Διαπραγματεύσεις υπό αμφισβήτηση

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά κάθε προοπτική απόκτησης πυρηνικών όπλων. Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί» και πως πλέον «θα πληρώσει το τίμημα».

Η στάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ιρανικής πλευράς. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία με τα «αντιφατικά μηνύματα» που στέλνουν και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται παρά τις συνομιλίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη εξετάζει εκ νέου τη στάση της απέναντι στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητας.

Το αδιέξοδο συνδέεται άμεσα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο παραμένει το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών. Την Τετάρτη, το Διεθνές Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά από το Ιράν να δώσει αναλυτικά στοιχεία για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και τις σχετικές εγκαταστάσεις του. Η Τεχεράνη κατήγγειλε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Παρά τις δημόσιες απειλές και τις εκατέρωθεν επιθέσεις, οι δίαυλοι επικοινωνίας δεν έχουν διακοπεί πλήρως. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει τους φόβους ότι η εύθραυστη διαδικασία αποκλιμάκωσης μπορεί να καταρρεύσει, οδηγώντας σε μια νέα φάση σύγκρουσης στην περιοχή.

Επίθεση και σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ομάν

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, νέα ανησυχία προκάλεσε και περιστατικό που σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να αγνοούνται τρεις Ινδοί ναυτικοί. Σύμφωνα με το Νέο Δελχί, 21 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι ινδικές αρχές δεν διευκρίνισαν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ωστόσο απηύθυναν έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε δεξαμενόπλοιο βορειοανατολικά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το συμβάν καταγράφηκε ως «ύποπτη δραστηριότητα», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: US releases footage of strike on commercial vessel Settebello off the Oman coast. The ship had Indian crew members on board; 21 of them were rescued by Omani authorities, while 3 are still missing. Search and rescue operations are underway. https://t.co/5EnMBfOzyj pic.twitter.com/fNlmFnciHS — OSINT Spectator (@osintspectator) June 10, 2026

Τα περιστατικά έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου, οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, τα ιρανικά αντίποινα και τα νέα περιστατικά στη θάλασσα συνθέτουν μια εικόνα αυξανόμενης αστάθειας, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει. Αντίθετα, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη επιμένουν ότι θα απαντούν σε κάθε νέα επίθεση, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε μια ήδη ιδιαίτερα εύφλεκτη περιοχή.

Πώς φτάσαμε στη νέα κρίση

Ο σημερινός κύκλος έντασης αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά του Ισραήλ και χωρών της περιοχής που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, ενώ οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σταδιακά και σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Τον Απρίλιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες. Ωστόσο, παρά τη μερική αποκλιμάκωση, οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν πλήρως.

Έκτοτε, ΗΠΑ και Ιράν έχουν ανταλλάξει κατά διαστήματα πυρά και αλληλοκατηγορίες, αποφεύγοντας πάντως μια επιστροφή σε ολοκληρωμένο πόλεμο.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι διπλωματικές επαφές με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας. Οι συνομιλίες, όμως, παραμένουν δύσκολες, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο αντιπαράθεσης.

Οι δυτικές χώρες υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραμμά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Το Ιράν απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες αυτές, επιμένοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταρρεύσει, αλλά ούτε έχουν οδηγήσει σε κάποια ουσιαστική συμφωνία. Για τον λόγο αυτό, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές τόσο για την πορεία των συνομιλιών όσο και για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC