Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», επειδή υπάρχει «πρακτικά τίποτα άλλο να στοχεύσουμε».

Η σημασία των δηλώσεων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ ο Τραμπ δημόσια δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους της, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει εσωτερική οδηγία σχετικά με το πότε μπορεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό όριο, όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους». Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ λένε ότι προετοιμάζονται για τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων στο Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ έλαβαν πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

«Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε»

Οι αξιωματούχοι λένε ότι δεν είναι σαφές πόσες νάρκες έχουν αναπτυχθεί, αλλά η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο Axios ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη τοποθέτησης ναρκών και απέτρεψαν τα σχέδια του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Axios: «Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων». Ανέφερε ότι η εχθρικότητα του Ιράν εκτεινόταν πέρα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και σε χώρες του Κόλπου σε ολόκληρη την περιοχή. «Επιδίωκαν να ελέγξουν το υπόλοιπο της Μέσης Ανατολής. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Δεν θα φύγουν εύκολα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει δώσει διάφορα χρονοδιαγράμματα για το τέλος του πολέμου, αλλά γενικά προέβλεψε περίπου ένα μήνα βομβαρδισμών. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ανακοίνωσε τις πρώτες επιθέσεις στο Ιράν, περιέγραψε τέσσερις στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ: να καταστραφούν οι πύραυλοι του Ιράν και η βιομηχανία τους, να εξοντωθεί το ναυτικό τους, να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικοί τους σύμμαχοι δεν μπορούν πλέον να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή ή τον κόσμο, και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Με πληροφορίες από Axios