Τραμπ για Ιράν: «Συμφωνία έως την Τρίτη αλλιώς θα τα ανατινάξω όλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αφού πρώτα απείλησε να πλήξει τις υποδομές του Ιράν εάν η χώρα δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Σε κάθε αναφορά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισημαίνει, ότι η προθεσμία που έδωσε στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εκπνέει. «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής!» έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social.

Μιλώντας στο Axios, υπογράμμισε, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας. Όπως ανέφερε «υπάρχουν καλές πιθανότητες (για συμφωνία), αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί».

Ομοίως, σε δηλώσεις του στο Fox News, τόνισε ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία αύριο, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να «ανατινάξει τα πάντα και να καταλάβει το πετρέλαιο» εφόσον δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, πως εάν το Ιράν θέλει να κρατήσει τα Στενά κλειστά, «θα χάσει κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλο εργοστάσιο που διαθέτει σε ολόκληρη τη χώρα».

Ιράν: «Ολόκληρη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τον Νετανιάχου»

Το Ιράν απάντησε στις απειλές Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι «ολόκληρη η περιοχή θα καεί».

«Ολόκληρη η περιοχή μας θα καεί επειδή εσείς ακολουθείτε τις εντολές Νετανιάχου. Μην κάνετε κανένα λάθος: Δεν θα κερδίσετε τίποτα μέσω των εγκλημάτων πολέμου», τόνισε συγκεκριμένα.

Η υβριστική ανάρτηση Τραμπ προς το Ιράν

Των δηλώσεών του στα αμερικανικά μέσα, προηγήθηκε η γεμάτη ύβρεις ανάρτηση που έκανε, στην οποία απείλησε, ότι η Τρίτη θα είναι «ημέρα καταστροφής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών, όλα σε ένα, στο Ιράν».

«Ανοίξτε τα γ.. Στενά, τρελοί μπάσ..δοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση – απλά παρακολουθήστε! Προσευχηθείτε στον Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», έγραψε στο μήνυμά του που σχολιάστηκε ως πρωτοφανής επίθεση από τον διεθνή Τύπο.

Η τοποθέτηση της Ρωσίας για τις εξελίξεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ καλεί τις ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί, ο Λαβρόφ είπε:

«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία».