Τραμπ για Ιράν: «Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ πως δεν επιβάλλει διόδια, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά ούτε λαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση από τα διερχόμενα πλοία. Παράλληλα, τονίστηκε ότι σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αποδειχθούν ανακριβείς, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα διακοπούν άμεσα.

Στην ίδια δήλωση διευκρινίζεται επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταβάλει χρήματα στο Ιράν ούτε έχουν αποδεσμεύσει κεφάλαια προς όφελος της ιρανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, αναφέρεται πως εξετάζεται η αξιοποίηση μέρους δεσμευμένων ιρανικών πόρων, οι οποίοι παραμένουν υπό αμερικανικό έλεγχο, για την αγορά αγροτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει ο Τραμπ, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής, όπως καλαμπόκι, σιτάρι και σόγια, με στόχο την κάλυψη αναγκών του ιρανικού πληθυσμού. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ανθρωπιστική ανάγκη για τρόφιμα στη χώρα είναι αυξημένη και ότι οι σχετικές αγορές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από Αμερικανούς παραγωγούς.

«Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό μας, προς όφελος των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Το Ιράν χρειάζεται απεγνωσμένα τα τρόφιμα και θα τα προμηθευτούμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα των ψευδών ειδήσεων («Fake News») που προκαλούν αναστάτωση, «ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΔΙΟΔΙΑ, ΟΥΤΕ ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ.» Αν αυτό αποδειχθεί ψευδές, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!

Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δώσει χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν αποδεσμεύσει προς αυτό χρήματα που του ανήκουν. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό μας, προς όφελος των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων.

Το Ιράν χρειάζεται απεγνωσμένα τα τρόφιμα και θα τα προμηθευτούμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.

Τα τρία σημεία τριβής για συμφωνία - Πού συνεχίζουν να διαφωνούν

Έχει έρθει πλέον η ώρα των διαπραγματεύσεων, όμως οι διαφωνίες των δυο πλευρών παραμένουν πελώριες, ξεκινώντας από το στενό του Ορμούζ.

Φθάνοντας στο Αμπού Ντάμπι, στην έναρξη περιοδείας του ως την Πέμπτη σε κράτη του Κόλπου, συμμάχων των ΗΠΑ που μπήκαν στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων και drones στον πόλεμο, ο Ρούμπιο επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχτεί διόδια ή τέλη στη «διεθνή» θαλάσσια οδό.

Η ομάδα των ιρανών διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ταξίδεψε στο Ομάν για να συζητήσει ιδίως τη διαχείριση των Στενών.

Με κοινή ανακοίνωσή τους το Ομάν και το Ιράν σημείωσαν πως θα μελετήσουν τα «κόστη» των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του στενού τονίζοντας την «εθνική κυριαρχία τους στα χωρικά τους ύδατα».

«Αν δεν υπήρχαν οι πύραυλοι που διαθέτουμε για να αμυνόμαστε, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως τη Γάζα», είπε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαπραγμάτευση το οπλοστάσιο αυτό της χώρας του.

Όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, η Τεχεράνη τόνισε χθες πως δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει σε επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να επιθεωρήσουν εγκαταστάσεις-κλειδιά που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αντικρούοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Τεχεράνη «αποδέχτηκε πλήρως και απόλυτα» τις επιθεωρήσεις «στο υψηλότερο επίπεδο».