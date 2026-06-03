Τραμπ για Ιράν: «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενε, εφόσον «όλα εξελιχθούν ομαλά».

«Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Force One», η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Χαμενεΐ στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, απάντησε: «Συμμετέχει, απολύτως. Νομίζω ότι τρέφουν μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει αναφέρουν πως ο Ιρανός ηγέτης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο εξακολουθεί να δίνει την έγκρισή του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε μέχρι σήμερα «το προνόμιο να τον συναντήσει».

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ:

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τον πόλεμο με το Ιράν επιτυχημένο, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας ηττήθηκαν.

«Το Ιράν είναι μια μεγάλη επιτυχία», δήλωσε. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Εργαζόμαστε πάνω σε μια συμφωνία και αν αυτή προχωρήσει, καλώς. Αν όχι, και πάλι δεν πειράζει. Θα το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο».

Δεν διευκρίνισε τι εννοούσε με τη φράση «με άλλο τρόπο», ωστόσο στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Επίθεση Ιράν κατά συμμάχων των ΗΠΑ

Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/6) επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον Κουβέιτ και Μπαχρέιν, συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Πάντως, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το Ιράν «απέτυχε» να πλήξει τους στόχους, ενώ ανταποδίδοντας και σε «νόμιμη άμυνα», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου».

Την ανακοίνωση έκανε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.



✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ.

Ακόμη, καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM.

Με πληροφορίες από Reuters