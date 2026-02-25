Τραμπ για Ιράν: «Δεν θα επιτρέψω στον νούμερο ένα τρομοκράτη στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικά»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη δίωρη ομιλία του στο Κογκρέσο, ότι θα επιδιώξει την ειρήνη όπου αυτό είναι δυνατό, αλλά «δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω απειλές κατά της Αμερικής», κάνοντας αναφορά στα περσινά πλήγματα του Ιουνίου κατά του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Από τότε που κατέλαβαν την εξουσία σε αυτή την περήφανη χώρα πριν από 47 χρόνια, το καθεστώς και οι πληρεξούσιοί του δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο παρά να διαδίδουν τρομοκρατία, θάνατο και μίσος», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Εξουδετερώσαμε τον [Κασέμ] Σουλεϊμανί… είχε τεράστιο αντίκτυπο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ανώτατο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή που σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα στη Βαγδάτη το 2020.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι «μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, με τις διαδηλώσεις, φαίνεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 32.000 διαδηλωτές», χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες του Ιράν «τρομερούς ανθρώπους».

«Εργάζονται για την κατασκευή πυραύλων που μπορούν να φτάσουν μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε στην ομιλία του.

Τραμπ για Ιράν: «Επιδιώκουν τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κυβέρνησή του προειδοποίησε την Τεχεράνη μετά τα πλήγματα της περασμένης χρονιάς «να μην επιχειρήσει στο μέλλον να ανασυστήσει το οπλικό της πρόγραμμα, ιδίως τα πυρηνικά όπλα, αλλά συνεχίζουν».

«Το εξαφανίσαμε, αλλά θέλουν να ξεκινήσουν από την αρχή και αυτή τη στιγμή επιδιώκουν τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες», πρόσθεσε.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει αυτές τις λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”. Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα τρομοκράτη στον κόσμο -που είναι με διαφορά- να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό».

«Καμία χώρα δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Αμερικής. Διαθέτουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

Η φετινή ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους κατέγραψε νέο ρεκόρ διάρκειας, καθώς διήρκεσε 108 λεπτά, αποτελώντας τη μακροβιότερη προεδρική τοποθέτηση ενώπιον του Κογκρέσου. Το προηγούμενο ρεκόρ, επίσης από την ίδια κυβέρνηση, είχε φτάσει τα 100 λεπτά. Πριν από το 2025, η μεγαλύτερη ομιλία ανήκε στον Μπιλ Κλίντον, με 89 λεπτά το 2000 και 85 λεπτά το 1995.

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι καταχειροκροτώντας τον πρόεδρο, την ώρα που οι Δημοκρατικοί αποχώρησαν σχεδόν αμέσως από την αίθουσα, υπογραμμίζοντας το κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης.