Τραμπ για Ερντογάν: Ξέρει καλύτερα από τον καθένα για «νοθευμένες» εκλογές

Μία απρόσμενη στιγμή περιελάμβανε το μενού της συνάντησης μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα των εκλογών στις ΗΠΑ και προσπάθησε να θίξει το γεγονός πως «του έκλεψαν» την προεδρία στις εκλογές του 2020 που είχε οδηγήσει στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Όμως φαίνεται πως έκανε μία γκάφα. Γύρισε προς τον Ερντογάν και είπε τη φράση: «Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα περί "νοθευμένων" εκλογών».

Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος στο μυαλό του Τραμπ για να καταλάβει πώς το εννοούσε. Η ρήση αυτή δίνει τροφή στην αντιπολίτευση της Τουρκίας να ξεσηκωθεί «για την προσβολή» και για το γεγονός πως ο Τραμπ αναγνώρισε και μάλλον έχει ακούσει τις φωνές από την Τουρκία που κατηγορύν τον πρόεδρο της Τουρκίας ότι «έστησε» τις εκλογές του 2018, όταν σταμάτησαν επί τρεις ώρες να ανακοινώνονται αποτελέσματα για τις προεδρικές εκλογές, μέχρι που ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Κιλιτσντάρογλου και του ανακοίνωσε: «κέρδισα». Οι κακές γλώσσες λένε ότι τον απείλησε μέχρι και με εμφύλιο, την ώρα που ο τότε υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού μοίραζε όπλα σε παραστρατιωτικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις.

Από την άλλη ο ίδιος ο Ερντογάν αν κληθεί να απαντήσει, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί για λογαριασμό του, καθώς ο η ερμηνεία σε αυτή την περίπτωση θα είναι ότι ο Τραμπ μιλά για την παρανομία του Ιμάμογλου (άσχετα αν κέρδισε δύο φορές) που ανάγκασε τις αρχές να επαναλάβουν τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, ή το γεγονός ότι με διάφορα μαγειρέματα που ίσως να μην έχουν καμία σχέση με τη νομιμότητα ο Ερντογάν απομακρύνει Κούρδους και λοιπούς δημάρχους, βαφτίζοντας την εκλογή τους παράνομη.

Όπως και να έχει η γκάφα Τραμπ, θα μπορούσε να είναι και μεγάλη, όμως φαίνεται πως η κυβέρνηση της Τουρκίας θα προσπαθήσει να το υποβαθμίσει.