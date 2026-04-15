Πιθανές νέες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν εντός εβδομάδας: Η δήλωση Βανς για τη «συμφωνία τύπου Τραμπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

«Θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων ημερών», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με δημοσιογράφο του New York Post.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ίδιος είπε πως θεωρεί «πιο πιθανό» οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επιστρέψουν καθώς «ο στρατάρχης» (σ.σ. Ασίμ Μουνίρ, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν) «κάνει σούπερ δουλειά».

Την ίδια ώρα, δυο υψηλόβαθμα στελέχη του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσαν, ότι η πακιστανική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Τζέι Ντι Βανς: Ο Τραμπ επιθυμεί μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να συνάψει μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν, σύμφωνα με το CBS News.

Ειδικότερα, ο ίδιος σχολίασε, ότι οι διαπραγματευτές «έκαναν τεράστια πρόοδο» στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δεν επιδιώκει μια «μικρή συμφωνία» με το Ιράν, αλλά θέλει να συνάψει μια «μεγάλη συμφωνία τύπου Τραμπ», σύμφωνα με το CBS.

Σημείωσε παράλληλα, ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να λύσετε αυτό το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη», σύμφωνα με το Reuters.

Με πληροφορίες από BBC