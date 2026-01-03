Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα τη διοικήσουμε εμείς - Θα μπουν οι μεγαλύτερες αμερικάνικες πετρελαϊκές εταιρείες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο, ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», χωρίς να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα παραμονής της Αμερικής στην περιοχή.

«Θα "τρέξουμε" τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε Ειρήνη και Δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στη χώρα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική - δημοκρατική διαδοχή. Οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Η νέα συνεργασία ΗΠΑ - Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η «διοίκηση» της Βενεζουέλας θα περιλαμβάνει μόνιμη στρατιωτική παρουσία, εγκατάσταση φιλοαμερικανικής κυβέρνησης για σειρά ετών ή αμερικανικό έλεγχο των δικαστηρίων και της πετρελαϊκής παραγωγής. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», υπονοώντας ένα καθεστώς επιτήρησης που θυμίζει προηγούμενες αμερικανικές επεμβάσεις σε Γερμανία, Ιαπωνία και Ιράκ.

Τραμπ για Βενεζουέλα: Το πετρέλαιο στο επίκεντρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για την είσοδο αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την «ανακατασκευή» των ενεργειακών υποδομών και την επανάκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. «Θα φτιάξουν τις υποδομές και θα αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα», είπε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική μετάβαση με την οικονομία των υδρογονανθράκων.

Παρά τις επίσημες αιτιολογήσεις περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση ισοδυναμεί με αλλαγή καθεστώτος. Υποστήριξε ότι ο Μαδούρο έστελνε μέλη της συμμορίας Tren de Aragua στις ΗΠΑ για να «τρομοκρατούν αμερικανικές κοινότητες», ισχυρισμός που, ωστόσο, είχε νωρίτερα αμφισβητηθεί από την ίδια την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με «συντριπτική αμερικανική στρατιωτική ισχύ από αέρα, ξηρά και θάλασσα», συγκρίνοντάς τη με άλλες επιθέσεις που έχει διατάξει, ακόμη και με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, αν και νωρίτερα άφησε να εννοηθεί το αντίθετο, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ διέκοψαν την ηλεκτροδότηση στο Καράκας, χωρίς να εξηγήσει αν επρόκειτο για φυσική επίθεση ή κυβερνοεπιχείρηση.

Τραμπ: «Θα διοικήσουμε τη χώρα»

«Θα διοικήσουμε τη χώρα», επανέλαβε ο Τραμπ τρεις φορές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση του καθεστώτος Μαδούρο ούτε με άλλον ηγέτη. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες για «δεύτερο κύμα» επιθέσεων, αλλά αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίο λόγω της επιτυχίας της πρώτης φάσης – προσθέτοντας πως η επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Παρά τους ισχυρισμούς περί «διοίκησης», δεν υπάρχουν ενδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο έδαφος της Βενεζουέλας, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας παραμένει κλειστή από το 2019. Αυτό καθιστά ασαφές πώς ακριβώς η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ασκήσει τον έλεγχο που διακηρύσσει.

«Μετά από εντολή μου σήμερα το πρωί έγινε μία εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Μία επιχείρηση που όμοιά της ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος ο δικτάτορας Νίκολας Μαδούρο που θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του» πρόσθεσε για την επιχείρηση.

«Στην καρδιά της νύχτας και με εξουδετερωμένες πλήρως τις άμυνες της Βενεζουέλας συλλάβαμε τον Μαδούρο στο σημείο στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύζυγό του. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία κατά των Αμερικανών Πολιτών. Οι δυνάμεις της Βενεζουέλας αν και μας ανέμεναν δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό. Κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων μας δεν έχει σκοτωθεί και κανένα από τα μαχητικά και τα ελικόπτερά μας δεν έχει υποστεί το παραμικρό. Σήμερα αποκαθίσταται η εικόνα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν» διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο δικτάτορας και εγκληματίας Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί ως επικεφαλής ενός πολύ επικίνδυνου καρτέλ ναρκωτικών. Ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονται τώρα σε σκάφος το οποίο τελικά θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Οι συμμορίες που χρηματοδότησε επί χρόνια ο Μαδούρο έχουν σπείρει τρόμο και θάνατο στις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να απειλήσει τις ζωές των Αμερικανών πολιτών. Όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα της Βενεζουέλας πρέπει να καταλάβουν πως ότι συνέβη στον Μαδούρο μπορεί - και θα συμβεί - και στους ίδιους εάν επιμείνουν στον δικό του δρόμο» κατέληξε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από New York Times