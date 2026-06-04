Τραμπ για Βανς και Ρούμπιο: «Θα ήταν πολύ δύσκολο να ηττηθούν το 2028»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα πιθανό ψηφοδέλτιο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ήταν «πολύ δύσκολο να ηττηθεί» στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε συνέντευξή του στο podcast της δημοσιογράφου Μιράντα Ντιβάιν, που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τις φήμες γύρω από τη διαδοχή του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος για τις εκλογές του 2028.

«Νομίζω ότι ο JD και ο Marco ως ομάδα θα ήταν πολύ δύσκολο να ηττηθούν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Είναι ενδιαφέρον το ανθρώπινο στοιχείο. Τους παρακολουθώ μαζί και έχουν εξαιρετική χημεία», πρόσθεσε.

Παρότι τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο αποφεύγουν δημόσια να μιλήσουν για προεδρικές φιλοδοξίες, ο Τραμπ συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από τη διαδοχή του.

Οι δύο πολιτικοί έχουν αποκτήσει ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στον Λευκό Οίκο τους τελευταίους μήνες, συμμετέχοντας συχνά σε ενημερώσεις Τύπου και υπερασπιζόμενοι την κυβέρνηση απέναντι σε ερωτήσεις για σειρά θεμάτων, μεταξύ αυτών και τον ολοένα πιο αμφιλεγόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει συγκεντρώσει και ο Ρούμπιο μετά από πρόσφατη εμφάνισή του στο briefing room του Λευκού Οίκου, η οποία σχολιάστηκε θετικά ακόμη και από πολιτικούς αντιπάλους του, λόγω του άνετου τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Παρότι κανείς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2028, οι διεργασίες για τη διαδοχή του Τραμπ έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς, σε μια αναμέτρηση που προς το παρόν παραμένει ανοιχτή χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Με πληροφορίες από Reuters