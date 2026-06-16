Τραμπ: «Φρένο» στον «Εθνικό Κήπο των Αμερικανών Ηρώων» - Αγωγή αμφισβητεί το πλάνο του Αμερικανού προέδρου

Η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαμορφώσει το αστικό τοπίο της Ουάσινγκτον, αντιμετώπισε ένα ακόμη πιθανό εμπόδιο τη Δευτέρα, αφού μια ομάδα οργανώσεων για τη διατήρηση και την πολιτιστική κληρονομιά κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή αμφισβητώντας την προτεινόμενη κατασκευή ενός «Εθνικού Κήπου Αμερικανών Ηρώων» στο West Potomac Park.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, κατηγορεί το υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ότι αγνοούν ένα διάταγμα του Κογκρέσου σύμφωνα με το οποίο «κανένα νέο «τιμητικό έργο» δεν πρέπει να βρίσκεται εντός του «μεγάλου διαγώνιου άξονα του Mall», μιας περιοχής που περιλαμβάνει το West Potomac Park».

«Το Σχέδιο West Potomac είναι παράνομο. Το Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφές ότι το National Mall είναι ένα «ουσιαστικά ολοκληρωμένο έργο δημόσιας τέχνης» – και όχι ένας προσωπικός χώρος για κάθε πρόεδρο να ανακαινίζει όπως του αρέσει», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η αγωγή.

Η αγωγή κατά του Τραμπ

Το πάρκο, που βρίσκεται ανάμεσα στο Μνημείο του Λίνκολν στα βόρεια και στο Μνημείο του Τόμας Τζέφερσον στα νότια, φιλοξενεί το Μνημείο των Βετεράνων του Πολέμου της Κορέας, το Μνημείο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και το Μνημείο του Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ.

Όπως και τα άλλα έργα ανακαίνισης του Τραμπ στην Ουάσιγκτον – όπως η κατασκευή της αίθουσας χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, η ανακαίνιση της επιφάνειας της λιμνούλας του Μνημείου του Λίνκολν και η κατασκευή της προτεινόμενης «Αψίδας του Θριάμβου» – η αγωγή υποστηρίζει ότι οι αλλαγές παραβιάζουν κατάφωρα τους ομοσπονδιακούς νόμους που διέπουν τη χρήση δημόσιας γης στην Ουάσινγκτον.

«Σε κάθε βήμα, ο Πρόεδρος και η κυβέρνησή του έχουν παρακάμψει τις διαδικασίες που απαιτούνται από το Κογκρέσο, έχουν αποκλείσει το κοινό και τις ομάδες με σχετική εμπειρογνωμοσύνη από τα σχέδια ανακαίνισης και έχουν αποκρύψει την πηγή χρηματοδότησης αυτών των έργων», αναφέρεται στην αγωγή.

«Είναι ακατανόητο γιατί κάποιος θα ασκούσε αγωγή για μια έκθεση που τιμά το μεγαλείο της Αμερικής, αναδεικνύοντας μερικές από τις πιο καθοριστικές προσωπικότητες της ιστορίας της χώρας μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών σε ανακοίνωση προς το ABC News.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τα σχέδιά του να στεγάσει τον κήπο γλυπτών «Εθνικός Κήπος Αμερικανών Ηρώων» στο West Potomac Park, λέγοντας ότι το έργο θα μετατρέψει ένα «άγονο οικόπεδο σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στο ποτάμι μας, τον Ποταμό Ποτόμακ» σε «έναν από τους ομορφότερους δημόσιους χώρους στον κόσμο».

«Όταν ολοκληρωθεί, το West Potomac Park θα είναι ένα αριστούργημα παγκόσμιας κλάσης με κομψό τοπίο, στολισμένο με όμορφα αγάλματα, και θα αποτελεί ένα ακόμη από τα σπουδαία έργα μου για να κάνω την Ουάσινγκτον την ασφαλέστερη και ομορφότερη πρωτεύουσα στον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το έργο θα περιλαμβάνει 250 αγάλματα σε φυσικό μέγεθος δημόσιων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων οι ιδρυτές της χώρας, ο μουσικός Τζόνι Κας, η σεφ Τζούλια Τσάιλντ, ο αστέρας του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ και ο πυγμάχος Μοχάμεντ Άλι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χορηγεί επιχορηγήσεις ύψους έως 200.000 δολαρίων ανά άγαλμα σε καλλιτέχνες που μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν έως και τρία αγάλματα για τον κήπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, το Κογκρέσο δεν ενέκρινε κανένα νέο έργο και η κυβέρνηση Τραμπ δεν συμμορφώθηκε με μια σειρά νόμων που αφορούν το πάρκο.

Οι ομάδες ζήτησαν από έναν ομοσπονδιακό δικαστή στην Ουάσιγκτον να εμποδίσει τις προγραμματισμένες αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στον πάρκο, ελλείψει έγκρισης από το Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από ABC News