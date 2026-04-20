Τραμπ: «Εξαιρετικά απίθανο» να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν – Στο Ισλαμαμπάντ ο Βανς για συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός, την οποία είχε ανακοινώσει στις 7 Απριλίου, λήγει την Τετάρτη το βράδυ (ώρα Ουάσιγκτον), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να δώσει επιπλέον χρόνο στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ και να κάνω μία κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η παράταση της εκεχειρίας δεν βρίσκεται στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Τρίτη.

Οι εξελίξεις επηρεάζουν ήδη τις αγορές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε προσωρινά μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 5%, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις τιμές.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο δεν υπάρχει συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά τις πιέσεις για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Τραμπ: «Θέλω να ανοίξω τα Στενά του Ορμούζ, αλλά όχι πριν υπάρξει συμφωνία»

«Θέλουν να τα ανοίξω. Οι Ιρανοί το θέλουν απεγνωσμένα. Δεν πρόκειται να τα ανοίξω μέχρι να υπογραφεί συμφωνία», δήλωσε.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό του στενού, μιας κρίσιμης οδού από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στις συνομιλίες, χωρίς όμως να έχει λάβει οριστική απόφαση. Aνώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις ότι δεν σχεδιάζεται νέος γύρος συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «σαφείς παραβιάσεις της εκεχειρίας», επικαλούμενος την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ νωρίτερα την ίδια ημέρα, καθώς και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, παραμένει αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να μεταβεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Ωστόσο, στο Πακιστάν έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για συνομιλίες σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας το οποίο έχει ήδη αδειάσει για να υποδεχτεί τις αντιπροσωπίες.

Οι προηγούμενες επαφές είχαν λήξει χωρίς συμφωνία, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της προσωρινής εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός» και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε διπλωματική οδός για την αποκλιμάκωση.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Guardian