Τραμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε για άλλη μια φορά το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία νωρίτερα από την προθεσμία που λήγει σήμερα, δηλώνοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς να ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του κόσμου».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!»

«Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μια νύχτα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε τελεσιγραφικά, αν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Το τελεσίγραφο λήγει σήμερα, Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον, 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τόνισαν πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Στο μεταξύ, η πρωτεύουσα του Ιράν και η περιφέρειά της συνταράχτηκαν από εκρήξεις τη νύχτα, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες ακόμη ένα «κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ιράν», με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε.