Τραμπ εν μέσω συνομιλιών για το Ιράν: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αυξανόμενη οικονομική πίεση που υφίστανται οι Αμερικανοί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν «ούτε στο ελάχιστο» δεν επηρεάζει την απόφασή του να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να βρίσκεται σε υψηλό τριετίας και το κόστος των καυσίμων να συνεχίζει να αυξάνεται μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ότι δεν επικεντρώνεται στις οικονομικές δυσκολίες που προκαλεί η σύγκρουση.

«Το μόνο που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν είναι ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αρχικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι όλο», συνέχισε.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενόψει της προεκλογικής περιόδου για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να καθορίζεται από αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος ζωής.

Ο Τραμπ αδιαφορεί για το κόστος ζωής εν μέσω πολέμου και πληθωρισμού

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση επίσημων στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας που έχει εκτοξευθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η βενζίνη κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο πάνω από 4,50 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι τιμές των τροφίμων έχουν επίσης αυξηθεί σχεδόν κατά 4%, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού και κοινής ωφέλειας έχουν ανέβει, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τους ναύλους κατά περισσότερο από 20%.

Την ίδια ώρα, η οικονομική πίεση από τον πόλεμο έχει επηρεάσει και τον υπόλοιπο κόσμο, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα, ενώ στη Βρετανία προειδοποιούν για νέα κρίση κόστους ζωής.

Την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε ότι πριν από τον πόλεμο ο πληθωρισμός ήταν στο 1,7% και προέβλεψε ότι μια λύση θα οδηγήσει σε «τεράστια πτώση της τιμής του πετρελαίου». Παράλληλα σημείωσε ότι οι πιο ακραίες προβλέψεις για το πετρέλαιο ή για κατάρρευση των αγορών δεν επιβεβαιώθηκαν.

Με πληροφορίες από Guardian