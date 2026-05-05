Τραμπ: «Ελπίζω να αποτύχει η οικονομία του Ιράν, γιατί θέλω να κερδίσω»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να υποβαθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης», αλλά είναι «πολύ υπερήφανη» για να το κάνει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και ότι, παρά τη δημόσια ρητορική, επιδιώκει συμφωνία. «Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία… και ποιος δεν θα το ήθελε, όταν ο στρατός του έχει τελειώσει;» ανέφερε.

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, είπε ότι «είναι σαν ατσάλι» και ότι «κανείς δεν πρόκειται να τον αμφισβητήσει», εκτιμώντας πως «λειτουργεί πολύ καλά». Πρόσθεσε ακόμη ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία», κατηγορώντας το ότι «μιλά με σεβασμό κατ’ ιδίαν, αλλά δημοσίως αρνείται ότι έχει επαφές».

Σε ερώτηση για το τι θα συνιστούσε παραβίαση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, απάντησε: «Ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν», συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να φερθούν έξυπνα, γιατί δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο».

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να υποβαθμίσει τη σύγκρουση, την οποία χαρακτήρισε «μικροσυμπλοκή». «Το αποκαλώ μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα. Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν», δήλωσε. Τις προηγούμενες ημέρες είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιους όρους, όπως «μίνι πόλεμος» και «μικρή εκδρομή».

Αναφερόμενος στην οικονομία του Ιράν, είπε ότι «έχει καταρρεύσει» και πρόσθεσε: «Ελπίζω να αποτύχει… ξέρετε γιατί; Γιατί θέλω να κερδίσω». Σχολιάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, σημείωσε ότι ανέμενε μεγαλύτερη άνοδο, αλλά «σήμερα είναι γύρω στα 102», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ μικρό τίμημα» αν αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο στήριξης της ιρανικής αντιπολίτευσης, απέφυγε σαφή απάντηση, λέγοντας ότι «πολλοί ρωτούν γιατί δεν διαμαρτύρονται» οι πολίτες στη χώρα.