Τραμπ: Έχει αφήσει «σαφείς οδηγίες» αν δολοφονηθεί από το Ιράν - «Ισοπεδώστε το»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στη New York Post ότι έχει ήδη αφήσει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να τον δολοφονήσει, προειδοποιώντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι ισοπεδωτική.

«Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το μόνο σίγουρο είναι πως έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, απλώς βομβαρδίστε τους σε βαθμό που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν».

Όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν το Ισραήλ να εντόπισε αυτή την εβδομάδα πληροφορίες για νέο σχέδιο εξόντωσής του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάποιο φρέσκο σχέδιο, αλλά για μια πάγια επιθυμία της Τεχεράνης εδώ και χρόνια.

«Όχι. Το Ισραήλ δεν βρήκε κάτι καινούργιο», είπε. «Είμαι ο νούμερο ένα στόχος του Ιράν εδώ και πολύ καιρό, έτσι είναι η ζωή». «Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε, δείχνοντας συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η Τεχεράνη δεν θα σταματήσει ποτέ να προσπαθεί να τον δολοφονήσει.

Τραμπ: Είμαι ο νούμερο ένα στόχος του Ιράν εδώ και χρόνια

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώθηκε δημόσια αυτή την εβδομάδα. Κατά την κηδεία του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη, Ιρανοί διαδηλωτές άπλωσαν γιγαντιαία πανό που ζητούσαν τον θάνατο του Τραμπ. «Γιατί να μην σκοτώσουμε αυτόν που σκότωσε τον ιμάμη και τον ηγέτη μας;» αναρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα ένας από τους ομιλητές στις τελετές μνήμης, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η εξόντωση του Τραμπ είναι καθήκον μας.» πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ τερμάτισε την εκεχειρία και το προσύμφωνο συνεργασίας που είχε ξεκινήσει με το Ιράν, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και την Τρίτη. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ήρε την εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και διέταξε σχεδόν 200 πλήγματα σε όλο το Ιράν την Τρίτη και την Τετάρτη.

«Είχαν κάποιους ηγέτες, τώρα χάθηκαν. Μετά είχαν άλλους, κι αυτοί χάθηκαν. Τώρα έχουν μια νέα ηγεσία, ίσως χαθούν κι αυτοί, ποιος ξέρει;» δήλωσε στη σύνοδο. «Και ξέρετε κάτι; Μπορεί να χαθώ κι εγώ. Επειδή είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους, είναι γνωστό παντού. Είναι αποβράσματα». «Έτσι λειτουργούν και αυτό κάνουν εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία.

Την Τετάρτη, κατά την επιστροφή του από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Λευκός Οίκος παραδέχτηκε αργότερα ότι επρόκειτο για τακτική ασφαλείας, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν τον θέλει νεκρό.

Με πληροφορίες από τη New York Post

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