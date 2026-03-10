Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν αφαιρέσει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, θα υπάρξουν συνέπειες άνευ προηγουμένου»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται με το Ισραήλ να εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό και το Ιράν να απαντά με πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.

Μετά από πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε προειδοποιώντας για στρατιωτικές συνέπειες άνευ προηγουμένου.

Σε νέα ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν και «κατέστρεψαν εντελώς» 10 ανενεργά πλοία ναρκοθέτησης και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Προηγουμένως, ζήτησε από το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες που ενδεχομένως να έχουν τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς «οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί κανείς».

Ρεπορτάζ του δικτύου CBS, ανέφερε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει πρώιμα σημάδια πως το Ιράν ενδέχεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Λίγο αργότερα, το CNN μετέδωσε, ότι το Ιράν άρχισε να τοποθετεί τις νάρκες.

Αν και δεν διατίθενται πληροφορίες για το απόθεμα του Ιράν, «οι εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια των ετών κυμαίνονται από περίπου 2.000 έως 6.000 ναρκοπέδια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί κυρίως από το Ιράν, την Κίνα ή τη Ρωσία», μεταφέρει το CBS.

Το μήνυμα Νετανιάχου προς «τον λαό του Ιράν»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X προς τον «λαό του Ιράν», καλώντας τον να ανατρέψει το καθεστώς του Αγιατολάχ και να «κερδίσει την ελευθερία του».

«Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, και ξέρω ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο. Επομένως, πρέπει να δράσετε. Εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε», αναφέρει. Προσθέτει ακόμη, ότι σέβεται την κυριαρχία του ιρανικού λαού και ότι θέλει να αναλάβει δράση, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στοχεύουν στην ανατροπή των εξουσιαστών. «Στις επόμενες ημέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να πάρετε στα χέρια σας το πεπρωμένο σας», γράφει, προσθέτοντας αργότερα: «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η στιγμή πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη».

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός»

Το Ιράν δεν υποχωρεί. «Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός», ξεκαθάρισε νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του μέσω Χ. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο "πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου" καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο». Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.

Ιράν: 140 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι «ερίπου 140 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί κατά τις πρώτες 10 ημέρες του πολέμου με το Ιράν», σύμφωνα με το CBS, υπογραμμίζοντας ότι: «Η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών αυτών ήταν ελαφροί και 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία. Οκτώ στρατιωτικοί παραμένουν καταγεγραμμένοι ως σοβαρά τραυματίες και λαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή ιατρική περίθαλψη».