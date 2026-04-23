Τραμπ: «Διέταξα το Πολεμικό Ναυτικό να βυθίζει οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε πως έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό «να βυθίζει οποιοδήποτε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά τους πλοία είναι ΟΛΑ, και τα 159, στον πάτο της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ».

«Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά. Διατάσσω η επιχείρηση αυτή να συνεχιστεί, αλλά με τριπλάσια ένταση» έγραψε, επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Διέταξα το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να βυθίζει οποιοδήποτε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά τους πλοία είναι ΟΛΑ, και τα 159, στον πάτο της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρξει καμία διστακτικότητα. Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά. Διατάσσω η επιχείρηση αυτή να συνεχιστεί, αλλά με τριπλάσια ένταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος DONALD J. TRUMP» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ / Φωτ.: Truth Social

Το Ιράν «πήρε τα πρώτα έσοδα από διόδια» στα Στενά του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη έλαβε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που καθιέρωσε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κι άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη δήλωση αυτή χωρίς να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν προχώρησε χθες Τετάρτη στην κατάσχεση δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις εξελίξεις, στις οποίες δεν είδαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες στα Στενά, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, ο οποίος έχει μετατραπεί σε διακύβευμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

«Η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα, παρά μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον (αμερικανικό) ναυτικό αποκλεισμό (...) το να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι αδύνατο όσο συνεχίζεται αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X.

Στο Ιράν δύο πλοία από τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και τα οδήγησαν «προς τις ιρανικές ακτές».

Ο Λευκός Οίκος δεν είδε στην εξέλιξη αυτή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αφού «δεν πρόκειται ούτε για αμερικανικά πλοία, ούτε για ισραηλινά πλοία», αλλά για σκάφη άλλων κρατών, όπως τόνισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

Οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν την κατάσχεση πλοίου υπό τη σημαία της χώρας, του MSC Francesca· το παναμαϊκό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως κατάφερε «σοβαρό πλήγμα» στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τρίτο σκάφος δέχτηκε πυρά καθώς έπλεε 8 ναυτικά μίλια από τις ακτές του δυτικού Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ωστόσο το σκάφος αυτό μπόρεσε να βγει από τα Στενά, κατευθυνόμενο στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία όφειλαν να έχουν λάβει άδειες για να κινηθούν προς ή από τον Κόλπο μέσω των Στενών, με τις ΗΠΑ να εμποδίζουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τη 13η Απριλίου.