Τραμπ: «Δεν θέλω να κηρύξω κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «από μόνα τους», παρά την απροθυμία των συμμάχων να προσφέρουν βοήθεια.

«Δεν θέλω να κηρύξω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κηρύσσεις κατάπαυση του εχθροπραξιών όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις την αντίπαλη πλευρά», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο. «Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε εκ νέου τους στρατιωτικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΝΑΤΟ καθώς και της Κίνας, για την άρνησή τους να βοηθήσουν στην απεμπλοκή της θαλάσσιας οδού που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα φραστική επίθεση Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, αποκαλώντας τους «ΔΕΙΛΟΥΣ» και επικρίνοντάς τους επειδή δεν συνέβαλαν στη διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτών εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, έγραψε:

«Τώρα που η μάχη έχει κερδιθεί στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήταν εύκολο για τους Ευρωπαίους συμμάχους να το κάνουν και «με τόσο μικρό κίνδυνο».

«ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!» τόνισε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση έρχεται μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Πολλοί Ευρωπαίοι και άλλοι σύμμαχοι έχουν απορρίψει την έκκληση του Τραμπ για δράση. Πριν λίγες ημέρες, ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι αυτός «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ».

Παρά το γεγονός ότι ζητά δημόσια βοήθεια, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια των συμμάχων τους. «Είμαστε η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Δεν τους χρειαζόμαστε. Αλλά είναι ενδιαφέρον», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Bloomberg

