Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

H προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποδώσει την ευθύνη στο Ιράν για τη φονική επίθεση σε δημοτικό σχολείο, φαίνεται πως βασίστηκε σε αρχικές, μη επιβεβαιωμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, μια πρώτη ανάλυση έδειξε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, ωστόσο αυτή η εκτίμηση απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως.

Αρχικά, η CΙΑ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι δεν θεωρούσε πως το όπλο που έπληξε το σχολείο ανήκε σε αμερικανικό οπλοστάσιο, καθώς ο σχεδιασμός του δεν ταίριαζε με γνωστά αμερικανικά πυραυλικά συστήματα.

Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες, νέα βίντεο από διαφορετικές γωνίες οδήγησαν τους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο τελικά για πύραυλο τύπου Tomahawk cruise missile, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ και ορισμένους συμμάχους τους.

Παρά την αναθεώρηση αυτή, ο Τραμπ είχε ήδη υιοθετήσει τη θέση ότι το Ιράν ευθυνόταν για την επίθεση και τη διατύπωσε δημόσια, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι το περιστατικό βρισκόταν ακόμη υπό διερεύνηση.

Η επίθεση, που σημειώθηκε στην πόλη Μινάμπ, φέρεται να κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά, καθιστώντας την ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά λανθασμένης στόχευσης των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, έρευνα του Πενταγώνου κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα με τη CIA, υποδεικνύοντας ότι ο πύραυλος ήταν αμερικανικός και ότι η επίθεση βασίστηκε σε παρωχημένες ή ελλιπώς επαληθευμένες πληροφορίες.

Το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη χρήση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών, την ευθύνη πολιτικών δηλώσεων και τις αδυναμίες στη στρατιωτική λήψη αποφάσεων. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, παραμένει κρίσιμο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε μια τόσο καταστροφική επίθεση και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από Guardian