Τραμπ: Αυτοί είναι οι 4 στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Τους βασικούς στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν παρουσίασε για πρώτη φορά αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αιτιολογήσει την απόφαση για την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να πληγεί η Τεχεράνη.

Ο Τραμπ ανέφερε τέσσερις βασικούς στόχους:

Πρώτον, όπως είπε, οι ΗΠΑ επιδιώκουν την καταστροφή των δυνατοτήτων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Δεύτερον, τη διάλυση των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων.

Τρίτον, να αποτρέψουν οριστικά το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χαρακτηρίζοντάς το «την κυριότερη δύναμη υποστήριξης της τρομοκρατίας στον κόσμο».

Τέλος, να εμποδίσουν το ιρανικό καθεστώς να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει ένοπλες οργανώσεις εκτός των συνόρων του.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Χαμάς στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε πριν από τελετή απονομής παρασήμων στον Λευκό Οίκο.