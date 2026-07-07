Τραμπ από Τουρκία: «Οι ΗΠΑ έπρεπε να ελέγχουν τη Γροιλανδία» - Η αντίδραση της Δανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι από τη Δανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε πως το θέμα του ελέγχου της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει τριγμούς στη σχέση των ΗΠΑ με τη συμμαχία του NATO.

«Αυτό είναι που έβλαψε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ, γιατί η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, αλλά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η περιοχή περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον Ιούνιο ότι οι συζητήσεις με τη Δανία και τη Γροιλανδία συνεχίζονται σε μηνιαία βάση.

Η αντίδραση της Δανίας στο σχόλιο Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχτούν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Με πληροφορίες από το Reuters και τους Financial Times