Τραμπ από Τουρκία: «Είμαι ο Νο1 στόχος του Ιράν» - «Φίλος» και «σπουδαίος άνθρωπος» ο Ερντογάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετέβη στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις αμυντικές δαπάνες της Συμμαχίας και στην ενίσχυση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σύνοδο «πολύ επιτυχημένη» και εξέφρασε θετικά σχόλια για τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο περιέγραψε ως «σπουδαίο ηγέτη», «δυνατό άνθρωπο» και προσωπικό του φίλο εδώ και πολλά χρόνια.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο που αφορά το Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτέλεσε «μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία». Τόνισε πως βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ακόμη τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν ξέρει πώς να κάνει μια συμφωνία». Αναφερόμενος στις αλλαγές στην ηγεσία της χώρας, δήλωσε ότι αρκετοί από τους προηγούμενους ηγέτες έχουν αποχωρήσει, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τους σημερινούς. Μάλιστα, πρόσθεσε πως θεωρεί ότι αποτελεί τον «νούμερο ένα στόχο» της Τεχεράνης.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεών του αφιερώθηκε και στην αμυντική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι, αν και ο αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο, η παραγωγή του πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες των ΗΠΑ όσο και των συμμάχων τους. Όπως σημείωσε, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες αναμένεται να είναι οι βασικοί ωφελημένοι, καθώς υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin και η γερμανική Rheinmetall υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την κοινή παραγωγή πυραύλων ATACMS στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι αρκετά κράτη-μέλη σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα έως το 2035. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένες χώρες έχουν ήδη ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις τους, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να πετύχουν τον κοινό στόχο.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι στη σύνοδο κορυφής επικράτησε «τεράστια ενότητα», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη μελλοντική συνεργασία των συμμάχων.

Με πληροφορίες από Reuters