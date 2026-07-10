Τραμπ: Απέλυσε τα τελευταία μέλη της εκλογικής επιτροπής - Αυξάνονται οι ανησυχίες για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τα εναπομείναντα μέλη της ανεξάρτητης ομοσπονδιακής επιτροπής που υποστηρίζει τους υπεύθυνους διοργάνωσης των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα, μόλις λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Οι τρεις εναπομείναντες επίτροποι της τετραμελούς διακομματικής επιτροπής απομακρύνθηκαν την Πέμπτη με διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας διορισμένος από τους Ρεπουμπλικάνους παραιτήθηκε, ενώ οι άλλοι δύο, διορισμένοι από τους Δημοκρατικούς, ενημερώθηκαν για την απομάκρυνσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

«Εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι η θέση σας ως μέλους της Επιτροπής Εκλογικής Υποστήριξης καταργείται, με άμεση ισχύ. Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας», ανέφερε το ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο διαθέτει το Reuters.

Η παρέμβαση Τραμπ ενδέχεται να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές

Η Επιτροπή Εκλογικής Υποστήριξης λειτουργεί ως «εθνικό κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για τη διοίκηση των εκλογών», πιστοποιεί εργαστήρια δοκιμών και συστήματα ψηφοφορίας, και διαχειρίζεται το εθνικό έντυπο εγγραφής ψηφοφόρων μέσω ταχυδρομείου που θεσπίστηκε με τον Εθνικό Νόμο για την Εγγραφή Ψηφοφόρων του 1993, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επιτροπής.

Οι απολύσεις ακολουθούν την πίεση που άσκησαν ο Τραμπ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης για την αλλαγή των απαιτήσεων της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου, καθώς και τις έρευνες σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, στις οποίες ο Τραμπ ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

«Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να προκαλέσει χάος στους εκλογικούς μας λειτουργούς σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο γραμματέας της πολιτείας της Αριζόνα, Άντριαν Φόντες, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη. «Αυτή η κίνηση υπονομεύει την ακεραιότητα της μη κομματικής διοίκησης των εκλογών».

Ο νόμος του 2002 που ίδρυσε την επιτροπή, ο «Help America Vote Act», ορίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει αντικαταστάτες στην επιτροπή.

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα προχωρήσει όσον αφορά την επιτροπή.

Με πληροφορίες από Guardian και Reuters