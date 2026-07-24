Τραμπ: Απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με «σημαντικούς» δασμούς - «Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με «σημαντικούς» δασμούς, αφού οι Βρυξέλλες επέβαλαν μια σειρά από βαριά πρόστιμα σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν!».

Οι απειλές του Τραμπ εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμο στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο ακόμη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του «Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν», αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των αμερικανών φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι!».

Αυτό συμβαίνει λίγες ημέρες αφότου στη Google επιβλήθηκε πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, αφού διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες αναζήτησης και το κατάστημα εφαρμογών της παραβίασαν τους νόμους περί διαδικτυακού ανταγωνισμού.

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