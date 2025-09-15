Τραμπ: Απειλεί να θέσει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης με την ICE

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, μετά την άρνηση της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η κόντρα αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για πολίτες που διαμένουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η απόφαση υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές του εξουσίες και συνιστά επικίνδυνη παρέμβαση στην αυτονομία της τοπικής διοίκησης.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Αύγουστο, όταν ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα με το επιχείρημα της «αποκατάστασης του νόμου και της τάξης».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον «ανθίζει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν χωρίς έγκλημα», κατηγορώντας τους «Δημοκρατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι πίεσαν τη δήμαρχο να υιοθετήσει στάση μη συνεργασίας με την ICE.

Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πολιτειακές δυνάμεις, υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο, γεγονός που δίνει στον Τραμπ τη δυνατότητα να προχωρήσει στην κίνηση που προαναγγέλλει.