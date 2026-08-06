Τραμπ: Απειλεί με φυλάκιση όσους μιλούν για μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα πυρομαχικών, απειλώντας με ποινές φυλάκισης όσους υποστηρίζουν το αντίθετο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του «Truth Social», δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε μειωμένα αποθέματα όπλων, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πολεμοφοδίων, ειδικά ορισμένων τύπων», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων και μονάδων παραγωγής στην ιστορία της χώρας μας», ανέφερε.

Τραμπ: Το μίτινγκ με τον Χέγκσεθ

Η «Washington Post» ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε απαντήσεις σχετικά με τις πληροφορίες την έλλειψη πυρομαχικών από τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη Παρασκευή, όταν παρευρέθηκαν σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Χέγκσεθ, πως θεωρούσε ότι το ζήτημα των πυρομαχικών «είχε επιλυθεί», όπως ανέφερε η «Post», επικαλούμενη δύο ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Τραμπ: Απειλές για τα «fake news» περί μειωμένων αποθεμάτων όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι όσοι διαρρέουν «αυτές τις προδοτικές δηλώσεις θα εντοπιστούν» και πως «θα ζητηθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CNN, η έλλειψη κατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικών αεράμυνας είχε επηρεάσει τη στρατηγική του Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς ο αμερικανικός στρατός είχε «σχεδόν εξαντλήσει το 80%» των αποθεμάτων του σε αναχαιτιστικά συστήματα THAAD.

Η Washington Post ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη έλλειψη οδήγησε τον Τραμπ να ακυρώσει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε απειλήσει να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία «πολύ σκληρά».

Με πληροφορίες από Euronews