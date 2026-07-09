Τραμπ: Αόριστη υπόσχεση στον Ζελένσκι για άδεια κατασκευής πυραύλων Patriot

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ενδέχεται να επιτραπεί στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους αναχαίτισης τύπου «Patriot» για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Αυτό θα αποτελούσε διπλωματικό επίτευγμα για το Κίεβο, το οποίο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πυραυλική απειλή από τη Μόσχα.

Η δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ, ωστόσο, διατυπώθηκε αόριστα, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν είχε συνομιλήσει με τις αμερικανικές εταιρείες άμυνας και αεροδιαστημικής Lockheed Martin και RTX Corporation (πρώην Raytheon), οι οποίες κατασκευάζουν το σύστημα «Patriot».

Επίσης, παρέμεινε ασαφές πόσο γρήγορα θα μπορούσε να επιταχυνθεί η παραγωγή των ακριβών και πολύπλοκων πυρομαχικών.

Οι ΗΠΑ ενδεχομένως να αφήσουν την Ουκρανία να κατασκευάσει Patriot

Ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, δήλωσε: «Ένα πουλάκι μου το είπε αυτό, ότι δηλαδή θα τους δώσουμε το δικαίωμα να κατασκευάζουν πυραύλους Patriot. Θα τους δείξουμε πώς να το κάνουν, είναι πραγματικά πολύ περίπλοκο».

Διευκρίνισε: «Θα σας χορηγήσουμε άδεια για την κατασκευή συστημάτων Patriot. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά».

Ωστόσο, σε ένα πλήγμα για τις δυνατότητες αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας βραχυπρόθεσμα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν γρήγορα την Ουκρανία με Patriot από τα δικά τους αποθέματα. «Έχουμε πυραύλους Patriot, αλλά δεν έχουμε τόσους πολλούς. Τους χρειαζόμαστε και για εμάς τους ίδιους», είπε ο Τραμπ.

President Trump said Wednesday the U.S. will give Ukraine a production license to build its own Patriot missile interceptors for defense, granting a major request from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy amid the ongoing war with Russia. pic.twitter.com/BkG2GIOCRq — CBS News (@CBSNews) July 8, 2026

Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη πυραύλων Patriot λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων από την Ουκρανία και τα κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν εμπλακεί στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η παραγωγή τους είναι δαπανηρή – περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε έναν Patriot – και μέχρι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ παρήγαγαν όχι περισσότερους από 60 το μήνα, αριθμός που έχει αυξηθεί πρόσφατα.

Ο Ζελένσκι ζητά εδώ και χρόνια περισσότερους από αυτούς, και πιο πρόσφατα μια άδεια ώστε η Ουκρανία να μπορεί να κατασκευάζει τους δικούς της. Ακόμη και με τον τρέχοντα αυξημένο ρυθμό παραγωγής, εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους για δική τους χρήση μέχρι το 2028.

Όλα αυτά καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο η Ουκρανία να μπορέσει να αναπτύξει τοπικά παραγόμενους πυραύλους Patriot στο άμεσο μέλλον.

Η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Ο Τζορτζ Μπίμπι, πρώην ανώτερος αναλυτής για τη Ρωσία στη CIA και νυν διευθυντής του προγράμματος μεγάλης στρατηγικής στο Quincy Institute for Responsible Statecraft, δήλωσε ότι «η απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν άδεια στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλων Patriot… δεν θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των επείγοντων προβλημάτων αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε: «Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν διαθέτουν πυραύλους για να δώσουν. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης από αυτά τα όπλα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τα παράγουν αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας».

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«Η Ρωσία εκτοξεύει σχεδόν 100 βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας κάθε μήνα, και ο ρυθμός μεγαλώνει. Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν μόνο περίπου 50 πυραύλους Patriot κάθε μήνα για τις δικές τους ανάγκες και για όλους τους συμμάχους και εταίρους τους».

«Θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να κατασκευαστεί μια μονάδα παραγωγής στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Ρωσία θα επιτεθεί σε αυτή τη μονάδα μόλις τοποθετηθεί ο πρώτος θεμέλιος λίθος, και για να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα ολοκλήρωσης της κατασκευής, η Ουκρανία θα πρέπει να μετακινήσει πολλές από τις υπάρχουσες μονάδες Patriot από τις τρέχουσες θέσεις τους προς τη νέα αυτή μονάδα».

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η χορήγηση της άδειας στην Ουκρανία είναι πολύ πιθανό να εκθέσει την τεχνολογία Patriot στη συλλογή πληροφοριών από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες».

Ίσως πιο σημαντικό ήταν το κλίμα της διμερούς συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ήταν πολύ πιο θερμή από ορισμένες προηγούμενες συναντήσεις και περιλάμβανε επαίνους από τον Τραμπ για την προθυμία του Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει «κάνει καταπληκτική δουλειά» και «έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός» στον πόλεμο.

«Στην πραγματικότητα, έχουμε αναπτύξει μια καλή σχέση. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται στον ορίζοντα και ότι οι ΗΠΑ θα «εργαστούν για κάποιο είδος πακέτου ασφάλειας» για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Guardian