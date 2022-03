Το τρακάρισμα που παραλίγο να σκοτώσει τον Έλον Μασκ πριν 22 χρόνια

«Και τι κάνει αυτό το πράγμα;» ρώτησε ο ιδρυτής της Paypal, Πίτερ Τιελ, καθισμένος αναπαυτικά μέσα σε μια γυαλιστερή McLaren της Formula 1. «Δες!» απάντησε ο Έλον Μασκ.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Τζίμι Σόνι με τίτλο «The Founders: The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley». Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην περιπέτεια που μοιράστηκαν ο Τιελ και ο Μασκ πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη η περιπέτεια λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία για τη ζωή και των δύο.

Ήταν Μάρτιος του 2000, ένα χρόνο αφότου ο 28χρονος Μασκ πούλησε την πρώτη του start-up για 22 εκατομμύρια δολάρια. Είχε ρίξει 1 εκατομμύριο δολάρια από αυτά σε μια σπορ ασημένια McLaren και στη συνέχεια διοχέτευσε τα περισσότερα από τα υπόλοιπα χρήματα σε ένα μεγαλεπήβολο επιχειρηματικό εγχείρημα: το X.com, μια megabank βασισμένη στο διαδίκτυο που είχε στόχο να ανακατασκευάσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα σχέδιά του όμως είχαν μπλοκαριστεί από την Confinity, μια εταιρεία με επικεφαλής τον Τιελ. Οι δυο τους επρόκειτο να συζητήσουν μια συγχώνευση για να τερματίσουν τον καταστροφικό ανταγωνισμό τους.

Ο Μασκ πρότεινε στον Τιελ μια βόλτα με τα 627 άλογα που διέθετε τότε η ασημένια McLaren που χρυσοπλήρωσε και την οποία, όπως παραδέχθηκε αργότερα, δεν ήξερε να οδηγεί.

Ο Μασκ πάτησε το γκάζι για τα καλά και το αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά ήταν να χτυπήσει το όχημα με πολύ δύναμη σε κιγκλίδωμα στη λεωφόρο Silicon valley να ανυψωθεί στον αέρα και να καταλήξει με θρυμματισμένα γυαλιά, σκασμένα λάστιχα και διαλυμένο σασί.

Το τρακάρισμα θα μπορούσε να είχε σκοτώσει και τους δύο άνδρες αλλά σαν από θαύμα ο Τιελ και ο Μασκ δεν έπαθαν τίποτα. Βγήκαν έξω, κοίταξαν ο ένας τον άλλο, έκαναν thumbs up και συμφώνησαν να γράψουν μαζί το μέλλον της ιστορίας του διαδικτύου όπως το ξέρουμε σήμερα.

Με πληροφορίες από New York Post