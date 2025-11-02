Τραγωδία στο Μεξικό: 23 νεκροί από φωτιά σε πολυσύχναστο κατάστημα

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε κατάστημα της εκπτωτικής αλυσίδας Waldo’s στην πόλη Ερμοσίγιο, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά εκδηλώθηκε στο κέντρο της πόλης και εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας μέρος του καταστήματος και αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Ορισμένοι αξιωματούχοι μίλησαν για έκρηξη, ωστόσο ο περιφερειάρχης Αλφόνσο Ντουράσο ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας Σονόρα απέκλεισε το ενδεχόμενο επίθεσης ή πράξης εσκεμμένης βίας εναντίον πολιτών. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και παιδιά, ενώ ένα κορίτσι 15 ετών νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από το κτίριο, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει και αυτοκίνητα που βρίσκονταν μπροστά από το κατάστημα. Μετά την κατάσβεση, το κτίριο φέρει εκτεταμένα ίχνη πυρκαγιάς στις προσόψεις και τα παράθυρα, ενώ ένα όχημα μπροστά από την είσοδο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και την αμέριστη αλληλεγγύη μου», δήλωσε ο Ντουράσο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, προσθέτοντας ότι έχει διαταχθεί «μια εξαιρετικά διαφανής και ενδελεχής έρευνα» για να διαπιστωθούν τα αίτια και τυχόν ευθύνες.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Γουστάβο Σάλας Τσάβες, δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς πέθαναν από «εισπνοή τοξικών αερίων», χωρίς ωστόσο να αποκλείει περαιτέρω έρευνα για τα αίτια.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αλυσίδα Waldo’s είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Μεξικό, με εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το ίδιο Σαββατοκύριακο που οι Μεξικανοί γιόρταζαν την Ημέρα των Νεκρών (Día de los Muertos). Σε ένδειξη πένθους, η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Με πληροφορίες από BBC