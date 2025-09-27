Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 τραυματίστηκαν το Σάββατο σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε πολιτική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία.

Ο υπουργός Υγείας της πολιτείας, Μ.Α. Σουμπραμανιάν, δήλωσε στο Associated Press ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και οκτώ παιδιά.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Καρούρ, όπου μιλούσε ο Βιτζάι, από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Ταμίλ Ναντού που πρόσφατα αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο για να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία ξεκίνησε όταν ομάδα υποστηρικτών του προσπάθησε να πλησιάσει το λεωφορείο του, με αποτέλεσμα να πέσουν και να ποδοπατηθούν από το πλήθος. Την ώρα εκείνη, δεκάδες χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, ενώ ο ίδιος έφτασε με καθυστέρηση αρκετών ωρών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τουλάχιστον 30 άτομα λιποθύμησαν λόγω του συνωστισμού και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Press Trust of India. Ο Βιτζάι διέκοψε τον λόγο του όταν οι συνεργάτες του αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ινδία: Το φαινόμενο της «λατρείας των σταρ»

Στα νότια κρατίδια της Ινδίας, όπως το Ταμίλ Ναντού, οι κινηματογραφικοί αστέρες συχνά αποκτούν σχεδόν θεϊκή διάσταση στα μάτια του κοινού. Πολλοί έχουν μεταπηδήσει στην πολιτική, ενώ κάποιοι έχουν αποκτήσει ακόμα και καθεστώς λατρείας.

Ο Βιτζάι εγκατέλειψε την υποκριτική το 2024 για να ιδρύσει το δικό του κόμμα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές της πολιτείας.

Τα ποδοπατήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, ιδίως σε μεγάλες θρησκευτικές και πολιτικές συγκεντρώσεις. Τον Ιανουάριο του 2025, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Maha Kumbh, όταν δεκάδες χιλιάδες πιστοί έσπευσαν να λουστούν σε ιερό ποτάμι.

