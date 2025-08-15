Τραγικές μαρτυρίες από τη Γάζα: Υποσιτισμένα παιδιά φτάνουν καθημερινά στο νοσοκομείο 

Τραγικές μαρτυρίες από το νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, όπου καθημερινά φτάνουν υποσιτισμένα παιδιά, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται πως ο πληθυσμός στη Γάζα υποφέρει από πείνα, το άψυχο σώμα της 2,5 ετών Ρόα Μάσι βρισκόταν πάνω σε ένα τραπέζι στο νοσοκομείο Νάσερ. Τα χέρια και ο θώρακάς της ήταν σκελετωμένα, τα μάτια της βαθιά βυθισμένα. Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι δεν είχε προϋπάρχουσες παθήσεις και ότι εξασθενούσε για μήνες, καθώς η οικογένειά της δυσκολευόταν να βρει τροφή και ιατρική φροντίδα.

Η οικογένειά της έδειξε στο Associated Press φωτογραφία της σορού, ενώ την αυθεντικότητα επιβεβαίωσε ο γιατρός που την παρέλαβε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Δεν υπάρχει πείνα. Δεν υπήρχε πείνα. Υπήρχε έλλειψη και σίγουρα δεν υπήρχε πολιτική λιμοκτονίας». Απέδωσε τις αναφορές περί λιμοκτονίας σε «ψέματα» που, όπως είπε, διαδίδει η Χαμάς.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ προειδοποίησε ότι η λιμοκτονία και ο υποσιτισμός στη Γάζα έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών διαγνώστηκαν τον Ιούλιο με οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων πάνω από 2.500 με σοβαρό υποσιτισμό - το πιο επικίνδυνο στάδιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τα πραγματικά νούμερα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερα.

Αργοπορημένη και περιορισμένη η βοήθεια στη Γάζα

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο τριπλάσιας ποσότητας τροφίμων στη Γάζα σε σχέση με τα τέλη Μαΐου, έπειτα από 2,5 μήνες πλήρους απαγόρευσης τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών. Η απαγόρευση, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποσκοπούσε στην πίεση προς τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων.

Η αύξηση των προμηθειών οδήγησε σε μικρή μείωση τιμών σε κάποιες αγορές, ωστόσο τα τρόφιμα παραμένουν πολύ ακριβότερα από τα προπολεμικά επίπεδα και απρόσιτα για πολλούς.

Ο Άλεξ ΝτεΒάαλ, εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Παγκόσμιας Ειρήνης στο Πανεπιστήμιο Ταφτς, εξηγεί ότι η πρόσβαση σε τρόφιμα δεν αρκεί για παιδιά με σοβαρό υποσιτισμό: «Η απλή σίτιση μπορεί να προκαλέσει “σύνδρομο επανασίτισης” με επιληπτικές κρίσεις, κώμα ή θάνατο. Πρώτα πρέπει να αναπληρώνονται τα μικροθρεπτικά συστατικά με ειδικά σκευάσματα και θεραπευτικό γάλα σε νοσοκομείο».

Ο ίδιος εκτιμά ότι εάν η αύξηση της βοήθειας είχε γίνει δύο μήνες νωρίτερα, πολλά παιδιά δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το στάδιο.

Νέα απειλή πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα από το Ισραήλ

Την κατάσταση απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω μια νέα ισραηλινή επίθεση, με στόχο, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των καταυλισμών σκηνών, όπου ζει η πλειονότητα του πληθυσμού. ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει νέο μαζικό εκτοπισμό και θα διακόψει τη διανομή βοήθειας.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 42 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό από την 1η Ιουλίου, ενώ συνολικά στον πόλεμο οι θάνατοι παιδιών από υποσιτισμό φτάνουν τους 106. Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ορισμένα παιδιά είχαν προϋπάρχουσες παθήσεις και ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένου υποσιτισμού» στον πληθυσμό.

Στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε μπροστά από οθόνη με τίτλο «Ψεύτικα Παιδιά που Λιμοκτονούν», ισχυριζόμενος ότι η Χαμάς εκτρέπει μεγάλες ποσότητες βοήθειας - κάτι που ο ΟΗΕ αρνείται.

Γιατροί στη Γάζα παραδέχονται ότι κάποιες περιπτώσεις αφορούν παιδιά με χρόνιες παθήσεις, αλλά υπογραμμίζουν ότι είναι διαχειρίσιμες με επαρκή τροφή και φροντίδα. Ο υποσιτισμός, λένε, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον θάνατο πολλών παιδιών.

Γάζα: Καθημερινά στο νοσοκομείο 10-20 παιδιά με υποσιτισμό

Στο νοσοκομείο Νάσερ καταφθάνουν καθημερινά 10-20 παιδιά με σοβαρό υποσιτισμό, αριθμός που αυξάνεται, σύμφωνα με τον διευθυντή παιδιατρικής Δρ. Αχμέντ αλ-Φάρα.

Την Κυριακή, η 2χρονη Σαμ Κουντέιχ νοσηλευόταν κλαίγοντας από τον πόνο. Ζύγιζε μόλις 4 κιλά - το ένα τρίτο του φυσιολογικού βάρους για την ηλικία της. Υποψία σπάνιας γενετικής ασθένειας καθιστά απαραίτητη τη νοσηλεία της στο εξωτερικό. Η άδεια εξόδου εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα και η Σαμ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Ιταλία.

Η Ρόα ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά που πέθαναν από υποσιτισμό και μεταφέρθηκαν στο Νάσερ μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες. Η οικογένειά της είχε εκτοπιστεί επανειλημμένα, με τις μετακινήσεις να διακόπτουν τη θεραπεία της. Στους καταυλισμούς του Muwasi η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν θέμα λίγων ημερών», είπε η μητέρα της Φάτμα Μάσι. Η ίδια και ο σύζυγός της είναι εμφανώς υποσιτισμένοι, όπως και τα πέντε παιδιά που επέζησαν.

Ο DeWaal σημειώνει ότι στις περιόδους λιμού, ένα παιδί 18 μηνών ή 2 ετών είναι συχνά το πιο ευάλωτο, ενώ τα μεγαλύτερα αδέλφια αντέχουν καλύτερα. Μια λοίμωξη ή διατροφικό πρόβλημα μετά τον απογαλακτισμό μπορεί να προκαλέσει μοιραία επιδείνωση. «Ένα πολύ μικρό πράγμα μπορεί να σπρώξει ένα παιδί στον θάνατο», προειδοποιεί.

